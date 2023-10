Le Premier ministre écossais Humza Yousaf déclare que les beaux-parents sont coincés à Gaza après l’attaque du Hamas contre Israël | Nouvelles du Royaume-Uni

Le premier ministre écossais a déclaré que ses beaux-parents étaient « piégés » à Gaza et craignait de « passer la nuit ou non ».

Les parents de Humza Yousaf sa femme Nadia El-Nakla était à Gaza pour rendre visite à sa famille lorsque Le Hamas a lancé une attaque surprise contre Israël le week-end, tuant des centaines de personnes, selon certaines informations.

S’adressant aux journalistes lundi, M. Yousaf a déclaré : « Comme beaucoup le savent, ma femme est palestinienne. Sa mère et son père, ma belle-famille, qui vivent à Dundee, vivent à Écosseils ont été à Gaza et sont actuellement piégés à Gaza, j’en ai peur. »

Le couple piégé rendait visite à la mère « âgée et fragile » du beau-père, âgée de 92 ans, lorsque l’attaque du Hamas a eu lieu.

Les autorités israéliennes leur ont depuis demandé de partir car « Gaza sera effectivement anéantie », a déclaré le Premier ministre.

Dernier rapport Israël-Gaza : Israël sous un « énorme » barrage de roquettes

M. Yousaf, qui a émis une « condamnation sans équivoque » de l’attaque du Hamas, a déclaré : « Malgré tous les efforts du ministère britannique des Affaires étrangères, personne, personne ne peut leur garantir un passage sûr où que ce soit.

« Donc, je suis dans une situation où, franchement, nuit après nuit, jour après jour, on ne sait pas si ma belle-mère et mon beau-père – qui n’ont rien à faire, comme la plupart Ce n’est pas le cas des habitants de Gaza, ni avec le Hamas ni avec aucune attaque terroriste – qu’ils survivent ou non à la nuit. »

Image:

La fumée s’élève après les frappes israéliennes à Gaza





Le Premier ministre a déclaré que lui et sa femme « ne peuvent pas dormir » à cause des inquiétudes pour leurs parents.

Il a déclaré : « Nous ne pouvons pas dormir – nous surveillons constamment nos téléphones.

« Lorsque nos messages arrivent, nous attendons une réponse. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:23

Le coût humain de la guerre Israël-Hamas



Il a ajouté : « Je m’inquiète pour ma famille. De nombreuses personnes, y compris dans la communauté juive d’Écosse par exemple, seront vraiment inquiètes pour leur famille en Israël qui a subi des préjudices.

« Mes pensées vont à tout le monde, parce que les civils innocents n’ont rien à voir avec le conflit, ils n’ont rien à voir avec le terrorisme du Hamas, n’ont rien à voir avec la perte de vies humaines et ce sont souvent eux – des innocents – qui sont en payer le prix. »

Au moins 700 personnes auraient été tuées en Israël et 560 sont mortes à Gaza alors qu’Israël a riposté par des frappes aériennes dans le cadre d’une opération surnommée « Épées de fer ».

Les forces israéliennes sont combat actuellement le Hamas dans deux endroits en Israëlaprès que le pays a officiellement déclaré la guerre au groupe militant.

Plus de 10 Britanniques seraient morts ou portés disparus en Israëlcomprend Sky News.

M. Yousaf a déclaré qu’il ne savait pas combien d’Écossais avaient été pris dans les combats.

Le premier ministre a salué les communications avec le ministère des Affaires étrangères comme étant « bonnes », mais a déclaré qu’il n’était pas encore clair qui se trouvait dans la région et comment ils ont été touchés.