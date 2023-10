Le premier ministre écossais déclare que ses proches sont « piégés » à Gaza

La belle-famille de Humza Yousaf n’a « nulle part où aller » alors qu’Israël bombarde le territoire palestinien

Les parents de l’épouse de Humza Yousaf sont actuellement à Gaza pour rendre visite à leur famille et ne peuvent pas sortir, a déclaré lundi le premier ministre écossais aux journalistes. Yousaf a déclaré que la plupart des habitants de Gaza n’ont rien à voir avec le Hamas ou le terrorisme, alors qu’Israël a lancé des frappes aériennes de représailles sur la ville.

L’épouse de Yousaf, Nadia, est d’origine palestinienne. Ses parents s’étaient rendus à Gaza pour rendre visite à son grand-père de 93 ans et « sont actuellement piégés à Gaza, j’en ai peur » Yousaf a déclaré aux journalistes. Israël a dit à tous ceux qui se trouvent sur le territoire de partir parce que « Gaza sera effectivement anéantie » a-t-il ajouté, mais personne n’a été en mesure de garantir le bon passage de ses proches, « malgré tous les efforts du ministère britannique des Affaires étrangères. »

Le fonctionnaire avait mentionné pour la première fois le sort de sa belle-famille samedi, publiant sur X (anciennement Twitter) que «Mes pensées et mes prières vont beaucoup à ceux qui s’inquiètent pour leurs proches pris dans cette terrible situation.»

« Je suis dans une situation où, franchement, nuit après nuit, jour après jour, nous ne savons pas si ma belle-mère et mon beau-père – qui n’ont rien à faire, comme la plupart des habitants de Gaza ‘t, avec le Hamas ou avec n’importe quelle attaque terroriste – qu’ils réussissent à passer la nuit ou non », Yousef a expliqué lundi, ajoutant que lui et sa femme « je n’arrive pas à dormir » et surveillent constamment leur téléphone en attendant toute sorte de réponse.

«Je m’inquiète pour ma famille. De nombreuses personnes, y compris dans la communauté juive d’Écosse par exemple, seront très inquiètes pour leur famille en Israël qui a été mise en danger. » » dit Yousaf. « Mes pensées vont à tout le monde, car les civils innocents n’ont rien à voir avec le conflit, ils n’ont rien à voir avec le terrorisme du Hamas, n’ont rien à voir avec les pertes de vies humaines et ce sont souvent eux – des innocents – qui sont en payer le prix. »

Le groupe armé palestinien Hamas, basé à Gaza, a lancé samedi matin des milliers de missiles sur Israël et envoyé des militants infiltrer les colonies juives. Depuis, les combats se poursuivent, faisant des centaines de morts et de blessés des deux côtés.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que son pays était « en guerre » et a promis au Hamas des représailles sans précédent. Lundi, les Forces de défense israéliennes (FDI) ont lancé des dizaines de frappes aériennes contre Gaza.

Né à Glasgow d’immigrants pakistanais, Yousaf est devenu le premier ministre d’Écosse en mars, le premier musulman à occuper ce poste depuis sa création en 1997. Lui et Nadia El-Nakla se sont mariés en 2019, après avoir divorcé de leur premier conjoint deux ans auparavant.