Le premier ministre Eby visite la dévastation des incendies de forêt dans le centre de l’Okanagan

Le premier ministre David Eby a visité les régions du centre de l’Okanagan, dévastées par trois incendies de forêt, en hélicoptère mardi 22 août après-midi.

« La dévastation pour les familles qui ont tout perdu, les maisons incendiées, mettra du temps à se rétablir, pour les membres de la communauté et tant de personnes touchées », a déclaré le Premier ministre. « Ce qui est également évident, même si nous arrivons à quelques centaines de maisons, ce sont les efforts héroïques des équipes de pompiers. »

Eby a fait ses commentaires lors d’une conférence de presse à Royal LePage Place à West Kelowna, le centre d’accueil pour les personnes évacuées en raison de l’incendie de McDougall Creek.

Le premier ministre était accompagné du ministre des Urgences Bowin Ma, du ministre des Forêts Bruce Ralston et du ministre fédéral du Développement international Harjit Sajjan.

Les journalistes ont demandé à plusieurs reprises à Eby ce que la province faisait pour éliminer l’arriéré d’évacués en attente d’hébergement et de soutien.

« Je tiens à rassurer les gens sur le fait que je trouve inacceptable qu’une personne doive attendre pour entrer dans un hôtel, pour obtenir le soutien dont elle a besoin. J’ai demandé au personnel de s’assurer que nous apportons un soutien aux personnes partout où elles sont touchées par des ordres d’évacuation.

Pressé davantage sur le sujet, Eby a déclaré que la province avait pris des mesures, notamment l’ajout de personnel supplémentaire pour tendre la main aux évacués qui attendent toujours de l’aide.

« Nous avons ajouté un soutien sous la forme d’employés de Service BC appelant tous ceux qui sont inscrits. Nous avons supprimé les exigences de l’administration pour faire entrer les gens dans les chambres d’hôtel. Il est absolument inacceptable que les gens doivent attendre et je l’ai dit très clairement au personnel. »

Eby a noté qu’environ 30 000 personnes ont été mises en demeure d’évacuation sur une période de 24 heures.

« C’est un impact énorme, et il n’est toujours pas acceptable que les gens attendent. »

Le ministre Ma a également annoncé que l’ordonnance de la Colombie-Britannique restreignant les voyages non essentiels dans l’Okanagan a été partiellement levée.

«L’ordonnance d’urgence que nous avons mise en place samedi a eu l’effet dont nous avions besoin et des milliers de chambres d’hôtel ont été mises à la disposition des personnes forcées de quitter leur domicile, ainsi que les nombreux pompiers et équipes d’urgence qui nous protègent pendant la pire saison des incendies de forêt en notre histoire », a-t-elle déclaré.

«Pour cette raison, nous levons les restrictions de voyage dans le but de rester dans des logements temporaires pour la majeure partie du sud de l’intérieur, à l’exception de West Kelowna. La commande sera levée pour Kelowna, Kamloops, Oliver, Osoyoos, Penticton et Vernon à partir de demain.

Les voyages non essentiels à West Kelowna continuent d’être interdits dans le but de séjourner dans un logement temporaire, y compris les hôtels, les motels, les auberges, les chambres d’hôtes, les auberges, les parcs de camping-cars et les terrains de camping, afin de garantir la disponibilité d’un logement pour ceux qui pourraient en avoir besoin .

L’incendie du lac McDougall à West Kelowna fait partie du complexe Grouse, qui comprend également l’incendie de Walroy Lake à Kelowna et l’incendie de Clarke Creek à Lake Country.

