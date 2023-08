Le Premier ministre d’un pays de l’UE annonce sa démission

Le Letton Krisjanis Karins a déclaré qu’il soumettrait jeudi une lettre officielle au président Edgars Rinkevics.

Le Premier ministre letton Krisjanis Karins a annoncé que lui et son gouvernement se retireraient plus tard cette semaine.

Dans une déclaration sur X (anciennement Twitter) lundi, Karins, qui dirige l’alliance de centre-droit New Unity, a déclaré qu’il avait informé sa faction qu’il soumettrait une lettre de démission au président Edgars Rinkevics jeudi.

Le Premier ministre a également accusé ses partenaires gouvernementaux de l’alliance conservatrice de la Liste unie et du parti de droite Alliance nationale de « bloquer le travail pour le bien-être et la croissance économique. » Il a invité sa faction à désigner un candidat pour le remplacer.

S’exprimant lors d’une conférence de presse, Karins a insisté sur le fait que la Lettonie avait besoin d’un gouvernement fort et dynamique capable de prendre des décisions difficiles. « Pour n’importe quel pays, il y a des difficultés quand quelqu’un essaie de conserver son poste », ajoute Karine. « Ça n’a jamais été mon objectif.

L’annonce intervient après que Karins a déclaré la semaine dernière qu’il entamerait des négociations pour former une nouvelle coalition au pouvoir avec les progressistes et l’alliance Union of Greens and Farmers, qui sont dans l’opposition. À l’époque, le Premier ministre avait signalé qu’il n’avait pas l’intention de démissionner.

L’opposition a accepté une réunion, bien que la Liste unie et l’Alliance nationale aient refusé de participer aux pourparlers. Les politiciens des deux partis ont déclaré qu’ils étaient prêts à engager un dialogue uniquement au sein de la coalition existante.

Karins, linguiste d’origine américaine et homme d’affaires de profession, a précédemment occupé le poste de ministre letton de l’économie. Il est devenu Premier ministre en 2019 après des mois de pourparlers controversés, survivant à un vote de défiance la même année.

Son mandat a vu une détérioration des relations avec la Russie voisine, Riga ayant soutenu les sanctions contre Moscou à propos du conflit ukrainien. En septembre 2022, le gouvernement de Karins a approuvé des restrictions strictes à l’entrée des citoyens russes en Lettonie via les frontières extérieures de l’UE.