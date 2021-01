LE CAIRE (AP) – Le Premier ministre du Yémen a déclaré samedi qu’une attaque de missiles contre l’aéroport d’Aden visait à «éliminer» le nouveau gouvernement du pays à son arrivée dans la ville clé du sud – un assaut audacieux qu’il a imputé aux rebelles soutenus par l’Iran. .

Le Premier ministre Maeen Abdulmalik Saeed s’est entretenu avec l’Associated Press dans une interview menée dans son bureau du palais Mashiq à Aden. C’était la première interview du dirigeant avec les médias internationaux après avoir survécu à l’attaque de mercredi qui a tué au moins 25 personnes et en a blessé 110 autres.

« C’est une attaque terroriste majeure qui visait à éliminer le gouvernement », a déclaré le Premier ministre. « C’était un message contre la paix et la stabilité au Yémen. »

Saeed a réitéré les accusations de son gouvernement selon lesquelles les rebelles houthis du Yémen étaient responsables de l’attaque de missiles sur l’aéroport et d’un assaut de drone contre le palais, peu de temps après le transfert du Premier ministre et de son cabinet.

Le nouveau gouvernement yéménite a été formé en décembre pour mettre fin à une dangereuse rupture politique avec les séparatistes du sud soutenus par les Émirats arabes unis. La fracture interne a menacé le partenariat des Émirats arabes unis avec l’Arabie saoudite qui lutte contre les Houthis au Yémen.

Il a dit que les «techniques» utilisées dans l’attaque de missiles de l’aéroport étaient les caractéristiques de la stratégie des Houthis.

L’attaque a eu lieu quelques instants après l’atterrissage d’un avion transportant Saeed et les membres de son cabinet à l’aéroport. Des images de l’AP de la scène de l’aéroport d’Aden ont montré des membres de la délégation gouvernementale débarquant alors que l’explosion secouait le tarmac, de nombreux ministres se précipitant à l’intérieur de l’avion ou descendant les escaliers, cherchant un abri.

Saeed a déclaré que trois missiles à guidage de précision avaient frappé l’installation, ciblant son avion, le hall d’arrivée et le salon VIP de l’aéroport.

«La précision du guidage était excellente. L’opération était énorme », a-t-il dit.

Le Premier ministre a déclaré que les enquêteurs yéménites avaient récupéré les restes des missiles et que des experts de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite et des États-Unis aideraient à déterminer le type et l’origine des missiles.

Saeed et son cabinet nouvellement formé étaient de retour au Yémen une semaine après avoir prêté serment devant le président yéménite Abed Rabbo Mansour Hadi dans la capitale de l’Arabie saoudite, Riyad, où réside le dirigeant en difficulté.

Le remaniement ministériel faisait partie d’un accord de partage du pouvoir entre le Hadi, soutenu par l’Arabie saoudite, et le Conseil sécessionniste de transition du Sud, un groupe de milices cherchant à restaurer un sud du Yémen indépendant, qui a existé de 1967 jusqu’à l’unification en 1990.

Saeed, le Premier ministre, a déclaré que son gouvernement donnerait la priorité à «la sécurité et la stabilité» dans les zones contrôlées par le gouvernement après des mois de luttes intestines entre le gouvernement de Hadi et le STC.

«Quels que soient les défis à Aden, le gouvernement demeure», a-t-il déclaré.

Il a également souligné que les «énormes» défis économiques étaient au cœur de son gouvernement.

Le conflit dans la nation la plus pauvre du monde arabe a commencé lorsque les Houthis ont pris la capitale de Sanaa en 2014, forçant le gouvernement de Hadi à fuir.

L’année suivante, la coalition dirigée par l’Arabie saoudite est intervenue contre les rebelles soutenus par l’Iran dans ce qui s’est transformé en une guerre dans l’impasse. Depuis lors, plus de 112 000 personnes – combattants et civils – ont été tuées.