« C’est une attaque terroriste majeure qui visait à éliminer le gouvernement », a déclaré le Premier ministre. « C’était un message contre la paix et la stabilité au Yémen. »

Saeed a fait écho aux allégations de son gouvernement selon lesquelles les rebelles yéménites houthis étaient responsables de la frappe de missiles à l’aéroport et d’une attaque de drone contre le palais peu de temps après le transfert du Premier ministre et de son cabinet.

L’attaque a eu lieu peu de temps après qu’un avion transportant Saeed et les membres de son cabinet a atterri à l’aéroport. Des images de l’AP de la scène à l’aéroport d’Aden ont montré des membres de la délégation gouvernementale débarquant lorsque l’explosion a secoué l’asphalte, de nombreux ministres se précipitant dans l’avion ou descendant les escaliers pour chercher un abri.

Saeed a déclaré que trois missiles guidés avec précision ont frappé l’installation, ciblant son avion, le hall des arrivées et le salon VIP de l’aéroport.

Le Premier ministre a déclaré que des chercheurs yéménites avaient collecté les restes des missiles et que des experts de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite et des États-Unis aideraient à déterminer le type et l’origine des missiles.