Le premier ministre du Québec déclare qu’Ottawa devrait relocaliser de force la moitié des demandeurs d’asile

Le premier ministre François Legault a fait de l’immigration un axe majeur de sa visite à Paris, exigeant que le gouvernement fédéral force les demandeurs d’asile au Québec à déménager ailleurs, y compris ceux qui sont déjà installés dans la province.

La moitié des réfugiés potentiels actuellement au Québec devraient être transférés vers d’autres provinces, a-t-il déclaré aux journalistes mercredi aux bureaux de la délégation du Québec à Paris.

« Ce que je veux, c’est qu’il y ait des résultats », a-t-il déclaré. « Alors oui, cela devrait être obligatoire, mais c’est au gouvernement fédéral de gérer cela », a-t-il déclaré à propos des transferts.

Les dernières remarques de Legault font suite à des commentaires similaires mardi, lorsqu’il a déclaré que son gouvernement avait demandé à Ottawa de créer des zones d’attente pour les demandeurs d’asile entrant au pays, semblable à un système qui existe depuis des décennies en France.

Le Premier ministre a déclaré qu’il avait l’intention d’aborder la question lors de sa rencontre jeudi avec le Premier ministre français Michel Barnier.

Les commentaires de Legault ont suscité des réactions de la part du ministre fédéral de l’Immigration, Marc Miller, qui a suggéré mercredi que les demandes de Legault étaient « inhumaines ».

Miller a déclaré que le gouvernement fédéral travaille avec les provinces pour répartir plus équitablement les demandeurs d’asile à travers le pays. Mais il a accusé Legault d’utiliser l’immigration à des fins politiques et a déclaré qu’Ottawa ne pouvait pas forcer les gens à déménager.

«Ça n’a pas de sens», dit Legault

« Ce que dit M. Legault, c’est : « Débarrassons-nous de ces gens-là ».… Est-ce qu’il nous demande d’aller les chercher et de les envoyer en Ontario ? » Miller a déclaré aux journalistes à Ottawa.

« Je pense qu’il y a beaucoup de raisons politiques qui motivent cela. Je pense que c’est une rhétorique qu’il peut utiliser comme arme pour ses propres objectifs politiques. Je pense qu’en fin de compte, nous devons rester dans le raisonnable et le pratique. »

Legault a déclaré mercredi qu’il « n’a pas de sens » que le Québec accueille environ 45 pour cent des demandeurs d’asile au Canada, alors qu’il ne représente que 22 pour cent de la population.

Selon les données d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 45 pour cent des 143 000 demandes d’asile au Canada en 2023 ont été déposées au Québec.

Lorsqu’elle était ministre de l’Immigration du Québec, Christine Fréchette a suggéré la mise en place d’un site de transition pour détenir les personnes dont la demande d’asile est rejetée. (Karoline Boucher/La Presse Canadienne)

En juillet, l’ancienne ministre québécoise de l’Immigration, Christine Fréchette, a envoyé une lettre à Miller et au ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, suggérant la création d’un « site de transition sécurisé » pour détenir les personnes dont les demandes d’asile sont rejetées jusqu’à ce qu’elles puissent être renvoyées dans leur pays d’origine.

« Cela pourrait également être utilisé pour faciliter le transfert de certains demandeurs d’asile vers d’autres provinces et territoires canadiens », écrit-elle.

D’autres pays « parties aux mêmes conventions internationales que le Canada » utilisent de tels sites, a ajouté Fréchette, en mentionnant spécifiquement la France.

Des zones d’attente développées en France

Des zones d’attente ont été développées en France en 1992, et il en existe une centaine dans les aéroports, les ports et les gares du pays.

Les personnes arrivant en France peuvent y être retenues jusqu’à 26 jours si elles demandent l’asile, si l’entrée leur est refusée ou si l’embarquement vers le pays de leur destination finale leur est refusé.

Leur utilisation est cependant controversée. Les médias ont rapporté que les salles de détention de certains de ces centres ressemblent à des cellules. Des groupes de défense des réfugiés ont demandé leur fermeture, affirmant que les personnes détenues là-bas ne voient souvent pas leurs besoins fondamentaux satisfaits.

Warda Shazadi Meighen, une avocate spécialisée en droit de l’immigration et des réfugiés basée à Toronto, a déclaré qu’il serait très coûteux de créer des sites similaires au Canada. Elle a déclaré qu’il était préférable que les demandeurs d’asile trouvent des groupes de la diaspora de leur pays d’origine à leur arrivée.

« Nous voulons encourager les demandeurs à trouver des membres de leur communauté et à compter sur eux pour obtenir du soutien », a-t-elle déclaré.

Meighen a également déclaré que le fardeau psychologique est lourd pour les personnes qui entreprennent le voyage pour demander l’asile dans un nouveau pays.

Miller qualifie la proposition de Legault de « folle »

Mardi, Miller a déclaré que l’idée des zones d’attente était « d’un ordre de grandeur complètement différent de tout ce qui a été conçu au Canada ».

Il a également déclaré mercredi que la proposition de Legault visant à forcer les demandeurs d’asile à quitter le Québec est « insensée et déraisonnable ».

Ottawa offre plutôt des incitatifs financiers aux provinces qui souhaitent accueillir davantage de demandeurs d’asile et menace de réduire le nombre d’immigrants économiques pour les provinces qui résistent.

Meighen a déclaré que les demandeurs d’asile choisiront de déménager dans d’autres juridictions s’il y a de bonnes raisons de le faire – par exemple, s’ils peuvent être mis en relation avec des contacts communautaires dans une autre province ou si leurs demandes d’asile seront traitées plus rapidement.

« Il existe d’autres façons d’envisager la redistribution qui sont un peu plus équitables que de simplement maintenir les gens dans un espace confiné », a-t-elle déclaré. « Et je pense que ce serait plus raisonnable. »

Le porte-parole de Québec solidaire en matière d’immigration, Guillaume Cliche-Rivard, également avocat spécialisé en immigration, a qualifié les déclarations du premier ministre de regrettables.

Il s’est dit horrifié et ce n’est pas au Québec de prendre ce genre de décisions. Au lieu de cela, la province devrait offrir des incitations telles que le logement et l’emploi à mesure que les taux de natalité diminuent. Il devrait y avoir des délais réduits pour les demandeurs d’asile, mais suggérer que leur renvoi forcé va trop loin, a-t-il déclaré.