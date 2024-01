Le Premier ministre du Qatar se rend à Washington ; Le différend sur le contrôle des frontières au Texas s’amplifie : NPR

Bonjour. Vous lisez la newsletter Up First. S’abonner ici pour le recevoir dans votre boîte de réception, et écouter au podcast Up First pour toutes les nouvelles dont vous avez besoin pour commencer votre journée.

Les meilleures histoires du jour

Le Premier ministre du Qatar est à Washington pour des entretiens avec des responsables américains visant à finaliser un cadre pour un accord visant à mettre fin aux combats à Gaza et à libérer les otages israéliens. Cheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani avertit également que les tensions dans la région « s’intensifient » suite à l’attaque contre les troupes américaines en Jordaniepour lequel les États-Unis accusent une milice soutenue par l’Iran et ont promis de répondre.

Eyder Peralta de NPR raconte En premier de Tel-Aviv que le l’attaque est survenue à un moment critique de la guerre entre Israël et le Hamas, avec un nombre croissant de morts palestiniens, plus de 100 otages israéliens détenus en captivité et des négociations de haut niveau en cours à Paris. Le Hamas a lancé des roquettes sur Tel Aviv pour la première fois depuis des semaines, tandis que l’armée israélienne a tué trois Palestiniens lors d’un raid sur un hôpital de Cisjordanie.

Le souci, dit Peralta, c'est que toute représailles américaine est susceptible d'entraver le processus de paix. Il dit que les médiateurs… y compris du Qatar et les États-Unis – se sont montrés optimistes à propos de l'accord, même si les deux parties ne se sont pas encore mises d'accord sur la durée du cessez-le-feu.

Le Pentagone affirme qu'il y a eu 160 attaques sur les bases américaines depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Voici ce que l'on sait de la grève en Jordanie qui a tué trois militaires et en a blessé plus de 40.

Vérifier npr.org/mideastupdates pour plus de couverture et d’analyse du conflit.

Le différend entre le Texas et l’administration Biden sur l’immigration et le contrôle des frontières s’intensifie. L’État a pris le contrôle de Shelby Park, un parc situé sur les rives du fleuve Rio Grande, et a empêché les agents de la patrouille frontalière fédérale d’accéder à la zone, qui est un point chaud pour les passages illégaux des frontières. Ceci malgré la décision de la Cour suprême des États-Unis la semaine dernière selon laquelle les agents fédéraux peuvent supprimer les barrières – y compris des kilomètres de barbelés – mises en place par les agents de l’État.

Julian Aguilar avec la salle de presse du Texas raconte En premierque les officiers du Texas ont été arrêter des migrants pour intrusioncontrairement aux agents fédéraux qui détiennent puis relâchent souvent certains migrants en attendant les audiences d’immigration.

Steve Vladek, constitutionnaliste à l'Université du Texas à Austin, dit que la décision de la Cour suprême protège essentiellement le gouvernement des sanctions s'il retire le fil, mais n'ordonne pas au Texas d'arrêter de faire quoi que ce soit. Aguilar dit que le tribunal devra en fin de compte décider qui détient l'autorité en matière d'immigration : les États ou le gouvernement fédéral.

Près de 100 entreprises technologiques ont licencié quelque 25 000 employés rien qu’en janvier, dans la foulée des licenciements massifs de l’année dernière. Toutes les grandes entreprises technologiques qui réduisent leurs effectifs cette année sont extrêmement rentables. Alors, qu’y a-t-il derrière cette frénésie? Les experts ont déclaré à NPR que les licenciements semblent viser à satisfaire les investisseurs – et la pression des pairs.

Écoute du jour



Une société d’exploration des fonds marins a capturé des images sonar de ce qui pourrait être l’avion perdu d’Amelia Earhart. au fond de l’océan Pacifique. Une équipe drone avec Deep Sea Vision repéré l’objet en forme d’avion à la fin de l’année dernière à environ 100 miles au large de l’île Howland, où Earhart et son navigateur étaient censés faire le plein avant de disparaître en 1937. Le PDG Tony Romeo a déclaré Édition du matin que la prochaine étape consiste à envoyer une caméra à environ 15 000 pieds de profondeur pour examiner de plus près la peinture et le numéro de série de l’avion potentiel.

Plongée profonde



Les chercheurs peuvent estimer la rapidité avec laquelle vous vieillissez – et affirment qu’ils sont sur le point de trouver un moyen de ralentir ce processus. Allison Aubrey de NPR a participé à une étude menée au Human Longevity Lab de la Feinberg School of Medicine de l’Université Northwestern, où les scientifiques étudient quels types de les interventions peuvent aider les gens à vivre plus longtemps et en meilleure santé.

Des facteurs comme la pauvreté, le logement, le stress et la criminalité peuvent tous jouer un rôle dans l’espérance de vie, en plus d’habitudes saines comme bien manger et éviter de fumer.

Au-delà des changements de style de vie, Les chercheurs ont déclaré à Aubrey qu'il pourrait éventuellement y avoir d'autres moyens de ralentir le vieillissement, comme les médicaments ou la modification génétique. Ils recherchent des interventions qui peuvent bénéficier à tous, quel que soit le statut socio-économique.

Motivée par son expérience en laboratoire, Aubrey a commencé un nouveau projet, Comment prospérer en vieillissantet accueille vos habitudes et hacks sur [email protected] .

3 choses à savoir avant de partir



