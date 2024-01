Le Premier ministre du Qatar rencontrera les chefs des renseignements israéliens et américains sur un nouvel accord sur les captifs de Gaza | Guerre d’Israël contre Gaza Actualités

La CIA et le Mossad se dirigent vers une rencontre en Europe avec des responsables du Qatar pour négocier un deuxième échange de prisonniers contre prisonniers et une trêve.

Le directeur de la Central Intelligence Agency (CIA) américaine et son homologue israélien doivent rencontrer des responsables qatariens pour négocier un éventuel deuxième accord visant à garantir la libération des captifs détenus à Gaza et une pause dans les hostilités.

William Burns de la CIA et le chef du Mossad David Barnea rencontreront le Premier ministre qatari et ministre des Affaires étrangères Cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani en Europe ce week-end, ont déclaré à Al Jazeera des sources informées des discussions.

L’administration du président américain Joe Biden a travaillé activement pour obtenir la libération d’environ 130 prisonniers toujours détenus par le Hamas et d’autres groupes armés palestiniens.

Tout nouvel accord entre Israël et le Hamas viserait également à provoquer la plus longue cessation des hostilités depuis le début de la guerre en octobre, ont déclaré des responsables au Washington Post, qui a été le premier à rapporter le voyage de Burns.

Le chef des renseignements égyptiens, Abbas Kamel, participera également à la réunion.

Les principaux médiateurs tentent de réduire les divergences entre Israël et le Hamas sur la durée de la trêve et le nombre de captifs à libérer en échange de Palestiniens détenus par Israël, selon des sources d’Al Jazeera.

Le Qatar, aux côtés de l’Égypte, a engagé des négociations pour négocier une trêve à Gaza et garantir l’entrée de l’aide humanitaire dans l’enclave assiégée. En novembre, il a contribué à obtenir une pause d’une semaine dans les combats au cours de laquelle plus de 100 captifs ont été libérés en échange de prisonniers palestiniens détenus dans les prisons israéliennes.





Le porte-parole de la Maison Blanche en matière de sécurité nationale, John Kirby, a déclaré aux journalistes que le chef de la CIA « avait contribué à nous aider dans le cadre de l’accord d’otages en cours et à essayer de nous aider à en conclure un autre ».

Israël, l’allié des États-Unis, s’est engagé à éradiquer le Hamas, déclenchant un torrent d’attaques aériennes, terrestres et maritimes qui ont rasé la majeure partie de la bande de Gaza, tuant au moins 26 083 personnes et en blessant plus de 64 000, selon les responsables palestiniens de la santé.

Hoda Abdel-Hamid, d’Al Jazeera, rapportant depuis Tel Aviv des fuites dans les médias israéliens concernant un cessez-le-feu de deux mois, a déclaré que de sérieux désaccords subsistaient sur tout éventuel accord entre Israël et le Hamas.

« Le public israélien n’a pas une vue d’ensemble complète, car il existe encore de nombreux points de friction. Le Hamas a répété à maintes reprises qu’il n’accepterait aucun accord à moins qu’il ne conduise à un cessez-le-feu permanent et à la fin de la guerre », a déclaré Abdel-Hamid à propos de l’accord qui pourrait voir un prisonnier israélien libéré en échange de 100 Palestiniens. détenus originaires de Cisjordanie occupée et de Gaza.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a exclu tout règlement politique qui conduirait à la formation d’un État palestinien et à la fin de la guerre jusqu’à l’éradication du Hamas.

Le principal « point de friction » du cessez-le-feu

Israël a proposé une pause de 60 jours dans les combats, au cours de laquelle plus de 100 prisonniers seraient libérés progressivement, en commençant par les femmes et les enfants civils, a rapporté l’agence de presse Reuters.

Cela serait suivi par la libération d’hommes civils, de femmes soldats et des restes de captifs morts après avoir été enlevés par le Hamas, selon la source citée par Reuters.

Un tel plan serait en contradiction avec la dernière proposition du Hamas exigeant la fin de la guerre, des garanties internationales qu’elle ne recommencerait pas et la libération de tous les détenus détenus par Israël, y compris ceux qui ont participé à son attaque du 7 octobre contre Israël.

Stefanie Dekker d’Al Jazeera, en reportage depuis Jérusalem-Est occupée, a déclaré que même si un cessez-le-feu permanent était un « véritable point de friction », les informations concernant la réunion suggèrent qu’il semble y avoir une certaine dynamique vers la conclusion d’un accord sur d’autres questions.

“C’est la première fois qu’il semble y avoir un espoir que les deux parties parviennent à une forme d’entente depuis la rupture du cessez-le-feu début décembre”, a-t-elle ajouté.

Dekker a déclaré que Netanyahu subissait de fortes pressions au niveau national pour faire davantage pour ramener les captifs chez eux, y compris la pression de leurs familles.

« Le message des familles est très simple : concluez un accord. Quoi qu’il en soit », a-t-elle ajouté.