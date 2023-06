Le premier ministre du N.-B. soutient les changements apportés à la politique scolaire LGTBQ et dit qu’il ne veut pas d’élections

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, maintient son soutien aux changements que son gouvernement a apportés à la politique 713, qui visait à protéger les étudiants LGBTQ, malgré la montée des tensions à l’Assemblée législative.

Dans une interview sur Rosemary Barton en directHiggs a déclaré qu’il essayait de « trouver une voie à suivre » en ce qui concerne la gestion des changements, mais a fait marche arrière sur une déclaration qu’il a faite le 8 juin, lorsqu’il a déclaré qu’il était prêt à déclencher des élections sur cette question.

« Je ne veux pas aller à une élection et ce n’est pas mon intention de le faire », a-t-il déclaré.

La controverse croissante à l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick découle de l’examen par le gouvernement et des modifications apportées à la politique 713, qui a établi des normes minimales pour les écoles afin d’assurer un environnement sûr, accueillant et inclusif pour les élèves LGBTQ.

Parmi les changements qui suscitent le débat, les élèves de moins de 16 ans doivent désormais obtenir la permission de leurs parents pour que les enseignants et le personnel utilisent les noms et pronoms choisis.

Higgs a défendu le changement, affirmant que les informations sur un enfant ne devraient pas être cachées à ses parents.

« Nous essayons de trouver une voie à suivre pour protéger les enfants et impliquer les parents au moment opportun et faire participer les bonnes personnes à ce processus », a-t-il déclaré.

REGARDER | Le premier ministre du N.-B. défend les changements à la politique scolaire LGBTQ : Le premier ministre du N.-B. défend les changements à la politique scolaire LGBTQ+ Rosemary Barton Live s’entretient avec le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, des changements controversés à la politique 713, une politique d’éducation destinée à protéger les étudiants transgenres, et de ses commentaires sur l’identité de genre. De plus, une conversation avec un élève transgenre du secondaire du N.-B. sur la façon dont les changements affecteront les jeunes LGBTQ+.

La menace d’une élection sur cette question a été soulevée par Higgs après avoir fait face à une rébellion de plusieurs de ses principaux ministres en réponse à l’examen de la politique.

Six ministres et deux députés d’arrière-ban ont refusé d’assister à la séance du matin du 8 juin de l’Assemblée législative « pour exprimer notre extrême déception face au manque de processus et de transparence », ont-ils déclaré dans un communiqué.

L’approche de l’examen entraîne la démission du ministre

Depuis lors, l’un des huit ministres a démissionné du cabinet de Higgs.

Jeudi, après avoir entendu Higgs parler à l’Assemblée législative de sa conviction que la dysphorie de genre est devenue « à la mode » et de la façon dont il pense qu’une acceptation accrue de celle-ci nuit aux enfants et exclut les parents, l’ancienne ministre Dorothy Shephard s’est levée et a quitté la chambre.

Dans une interview sur Pouvoir & PolitiqueShephard a déclaré que son départ tardait à venir et qu’elle était préoccupée par l’approche du gouvernement sur certains sujets, comme la politique 713.

REGARDER | Le ministre du N.-B. démissionne en raison de changements controversés à la politique LGBTQ : Le ministre du N.-B. démissionne en raison de changements controversés à la politique LGBTQ dans les écoles Alors que le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, parlait jeudi à l’Assemblée législative de sa conviction que la dysphorie de genre est devenue «à la mode» et qu’elle est de plus en plus acceptée, elle nuit aux enfants et exclut les parents, la ministre Dorothy Shephard s’est levée et a quitté la chambre. Elle a ensuite démissionné de son poste de ministre du Développement social.

« J’ai juste décidé qu’il était temps », a-t-elle déclaré. « Je ne pensais pas pouvoir accomplir quoi que ce soit de plus dans ce cabinet avec ce premier ministre. »

Shephard critique le style de leadership de Higgs, affirmant qu’il est « difficile » et qu’il « n’établit pas facilement de relations ».

Shephard est le troisième ministre à démissionner du Cabinet, les deux autres étant l’ancien ministre de l’Éducation Dominic Cardy, qui a démissionné en octobre 2022 et siège maintenant en tant qu’indépendant, et l’ancien vice-premier ministre Robert Gauvin, qui a démissionné en février 2020 et siège maintenant en tant que libéral. .

En réponse aux critiques de Shephard, Higgs a déclaré qu’il reconnaissait que les décisions prises à la législature ne seraient pas toutes unanimes, mais la majorité du caucus a convenu qu’il fallait « trouver une voie à suivre » sur la politique 713.

« Si notre processus est que chaque fois qu’il y a un problème difficile et que nous ne sommes pas d’accord avec l’endroit où la majorité du caucus est allé, s’éloigner n’est pas la solution », a-t-il déclaré.

Une adolescente trans préoccupée par le changement de politique

Alex Harris, un élève transgenre du secondaire au Nouveau-Brunswick, a déclaré dans une entrevue sur Rosemary Barton en direct qu’il est très préoccupé par la modification apportée à la clause d’auto-identification dans la politique.

Harris, qui a maintenant plus de 16 ans, est sorti avant le changement de politique. À l’époque, ses professeurs pouvaient utiliser son nom et ses pronoms préférés à l’école, puis utiliser ses anciennes informations lorsqu’ils parlaient à ses parents.

« Cela m’a en fait facilité la tâche de faire mon coming-out à mes parents parce que je savais que j’avais un espace sûr à l’école même si cela ne se passait pas bien », a-t-il déclaré.

Les opposants à la révision de la Politique 713 manifestent à l’extérieur de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick. (Radio Canada)

Quand Harris est sorti avec ses parents, il a dit que ça s’était bien passé, mais il a dit qu’il connaissait des gens qui n’avaient peut-être pas la même expérience. Il a dit qu’il avait « des tonnes » d’amis qui sont sortis à l’école avant les changements apportés à la politique 713 et qui doivent maintenant demander à leurs parents la permission de faire en sorte que leurs enseignants utilisent le nom ou les pronoms choisis.

« C’est terrifiant pour eux parce que leurs parents ne seraient pas en sécurité », a déclaré Harris.

Une partie de la modification de la clause d’auto-identification dans la politique est que si les élèves ont peur ou s’opposent à informer leurs parents de leur changement de nom et de pronoms préférés, ils peuvent travailler avec des conseillers d’orientation ou des travailleurs sociaux et des psychologues scolaires pour se rendre à un endroit où ils se sentent à l’aise de leur dire.

Harris a déclaré que cette évolution est « troublante ».

« Pour la plupart des gens qui s’inquiètent de cette politique, ce n’est pas qu’ils doivent se rendre à un endroit où ils peuvent parler à leurs parents, c’est que leurs parents ne sont pas à un endroit où ils accepteront qu’ils soient trans. » il a dit.