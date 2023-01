Le président serbe a rappelé à Albin Kurti que les frontières sont déterminées par le droit international

Le Premier ministre du Kosovo, Albin Kurti, essaie de jouer les victimes et de se présenter comme un “nouveau Zelensky”, Le président serbe Aleksandar Vucic a déclaré samedi après avoir rencontré le conseiller du département d’État américain Derek Chollet.

« C’est une situation difficile pour nous, toutes les grandes puissances ont reconnu l’indépendance du Kosovo, ne vous attendez pas à quelque chose de gentil et de sucré. Ça ne date pas d’hier, il n’y a pas de quoi s’étonner. Vucic admis.

Le président a réaffirmé la position de Belgrade selon laquelle il considère le Kosovo comme une région séparatiste et le considère comme faisant partie intégrante de la Serbie. Le Kosovo a reçu une reconnaissance internationale partielle, bien que sa revendication d’indépendance n’ait été soutenue que par les États-Unis et la plupart de ses alliés. Vucic a noté que Kurti essayait sans relâche de se présenter comme une victime de la prétendue agression de la Serbie.















« Les frontières ne sont pas déterminées par Kurti, mais par le droit international. C’est un autre des messages désespérés où il essaie de se présenter comme une victime, comme un “nouveau Zelensky”, et moi comme un “petit Poutine”. Vucic a affirmé.

La Serbie et le Kosovo étaient en désaccord pendant la majeure partie de 2022 sur les projets de Pristina d’interdire les plaques d’immatriculation émises par Belgrade dans sa juridiction. L’initiative controversée a provoqué des tensions récurrentes entre les Serbes de souche et les Albanais de souche dans la région. Les unités de police lourdement armées du Kosovo ont été déployées dans les zones peuplées de Serbes, incitant les habitants à organiser des manifestations et à ériger des barricades en réponse.

Les tensions ont été ravivées plus tôt ce mois-ci lorsque deux jeunes Serbes ont été blessés lors d’une fusillade en voiture près de la ville de Strpce. L’incident s’est produit alors qu’ils marchaient et portaient des branches de chêne traditionnelles dans le cadre de la célébration du Noël orthodoxe. Le tireur présumé, qui a été arrêté, s’est avéré être un Albanais de souche. Belgrade a imputé l’incident aux autorités du Kosovo, déclarant qu’il était le résultat direct de la politique hostile menée par Pristina.