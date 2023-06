Le Premier ministre du Kosovo propose de nouvelles élections pour désamorcer les tensions dans la région à majorité serbe

Le Premier ministre du Kosovo, Albin Kurti, a présenté un plan pour apaiser les tensions dans le nord du pays, à majorité serbe.

Les propositions comprennent de nouvelles élections locales et une réduction de la police spéciale déployée dans la région.

Kurti a fait cette annonce mardi après une réunion avec des ambassadeurs des États-Unis, de l’UE et de Grande-Bretagne.

Le Premier ministre du Kosovo a présenté mardi un plan pour désamorcer les tensions dans son nord à majorité serbe qui comprendrait de nouvelles élections locales et des coupes dans la police spéciale, cédant aux pressions des principaux partisans occidentaux de son indépendance.

Entre-temps, la police du Kosovo a déclaré avoir arrêté un Serbe identifié par Pristina comme un organisateur d’attaques contre des soldats de la paix de l’OTAN qui se sont déployés dans le nord le mois dernier au milieu de violents troubles serbes à propos de l’installation de maires d’origine albanaise dans leur région.

Lors de l’opération d’arrestation de Milun Milenkovic, trois policiers albanais du Kosovo ont été légèrement blessés, a indiqué le ministre de l’Intérieur Xhelal Svecla sur sa page Facebook.

Quelque 30 casques bleus et 52 Serbes ont été blessés lors des affrontements à la fin du mois dernier après l’entrée en fonction de maires de souche albanaise à la suite d’élections locales au cours desquelles le taux de participation n’a été que de 3,5% après que les Serbes qui forment la majorité dans la région ont boycotté le vote.

Les États-Unis et l’Union européenne ont appelé le Premier ministre Albin Kurti à retirer les maires, à retirer la police spéciale utilisée pour les installer et à respecter un accord de 2013 pour une association de municipalités autonomes serbes de la région.

Kurti a déclaré que « les groupes violents (serbes) ont été retirés du territoire du Kosovo (et par conséquent) la présence des troupes de police du Kosovo dans trois bâtiments municipaux sera réduite ».

Suite à une réunion avec les ambassadeurs des États-Unis, de Grande-Bretagne et d’autres pays de l’UE, Kurti a déclaré :

Le gouvernement de la République du Kosovo se coordonnera avec tous les acteurs et annoncera des élections anticipées dans quatre municipalités du nord.

Il a déclaré qu’il avait présenté son plan aux émissaires de l’UE et des États-Unis et a appelé à une réunion de suivi entre les responsables serbes et kosovars à Bruxelles, où l’UE est basée.

Kurti n’a rien dit sur la création de l’association des municipalités serbes qui assurerait une plus grande autonomie à la zone à majorité serbe. Il a été réticent à mettre en œuvre l’accord, craignant qu’il n’incite la région à chercher à rejoindre la Serbie.

Le président serbe Aleksandar Vucic a exhorté la semaine dernière le Kosovo à accorder plus d’autonomie aux Serbes avant d’organiser un nouveau scrutin.

Le Kosovo a déclaré son indépendance internationalement reconnue de la Serbie en 2008, près d’une décennie après un soulèvement de la majorité albanaise à 90 % contre le régime répressif serbe. Les bombardements de l’OTAN ont chassé les forces de sécurité serbes, mais Belgrade continue de ne considérer le Kosovo que comme sa province méridionale.