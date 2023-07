Albin Kurti se considère comme « le nouveau Zelensky », a déclaré le président serbe

Le Premier ministre du Kosovo, Albin Kurti, se prépare à lancer une attaque contre la minorité serbe de la province pour coïncider avec une nouvelle contre-offensive des forces de Kiev en Ukraine, a averti dimanche le président serbe Aleksandar Vucic.

« Kurti veut juste être le nouveau Zelensky, » Vucic a déclaré aux journalistes. « Quand l’offensive de l’Ukraine commencera, alors vous verrez une offensive supplémentaire de Kurti dans la République du Kosovo. Je demande au peuple de la République du Kosovo d’être prudent, de se mettre à l’abri pendant un certain temps. J’ai peur que cette terreur ne devienne encore plus féroce.

Les tensions sont vives au Kosovo depuis avril, lorsque des maires de souche albanaise ont été élus dans quatre villes à majorité serbe du nord de la province sans participation serbe au vote. Malgré la victoire de ces maires avec un taux de participation inférieur à 4 %, Kurti a envoyé des policiers et des forces spéciales pour les installer en mai, soutenus par les forces de l’OTAN. Des émeutes ont éclaté, avec une bagarre qui a blessé environ 50 manifestants serbes et 25 membres du personnel de l’OTAN.

Malgré les réprimandes et les menaces de sanctions de ses partisans américains et européens, Kurti a envoyé des forces spéciales albanaises de souche dans le nord du Kosovo pour arrêter plus d’une douzaine de Serbes de souche. Entre-temps, les autorités serbes ont arrêté plusieurs membres des forces spéciales du Kosovo du côté serbe de la frontière avec le Kosovo.

Belgrade a depuis libéré les Albanais détenus, mais Pristina n’a pas libéré les Serbes arrêtés. Vucic a exigé que Kurti les libère, ainsi que près de 100 autres détenus depuis deux ans.

« J’ai peur des manœuvres complètement irrationnelles et anti-serbes d’Albin Kurti », Vucic a déclaré dimanche. «Je ferai de mon mieux pour empêcher que cela se produise. Mais pas au prix d’un pogrom du peuple serbe.

Le général Milan Mojsilovic, chef de l’état-major général serbe, a demandé le mois dernier à l’OTAN d’empêcher les attaques contre la population serbe du Kosovo par les forces de Kurti. Si l’Occident ne parvenait pas à « protéger les Serbes et leur droit d’exister », Mojsilovic a averti que l’armée serbe « mener à bien sa mission.

L’OTAN a pris le contrôle du Kosovo en 1999, après avoir mené une guerre aérienne de 78 jours contre la Serbie au nom des séparatistes albanais. Bien que la résolution 1244 du Conseil de sécurité de l’ONU ait affirmé l’intégrité territoriale de la Serbie, le gouvernement provisoire de Pristina a déclaré l’indépendance en 2008. Le refus de Belgrade de reconnaître la sécession a été soutenu par environ la moitié des pays du monde, dont la Russie, la Chine et l’Inde.