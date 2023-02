Le Premier ministre du Kosovo demande à l’Occident de ne pas faire pression sur la nation sur le traité territorial serbe

Le Premier ministre kosovar, Albin Kurti, a appelé les puissances occidentales à ne pas faire pression sur son petit pays des Balkans pour qu’il accepte une association controversée de cinq municipalités à majorité serbe qui exacerbe les tensions entre le Kosovo et la Serbie.

Kurti a déclaré à l’Associated Press que l’accent devrait plutôt être mis sur la démocratisation de la Serbie et sur l’élimination de ce qu’il a appelé les espoirs de leadership régional de Belgrade.

Kurti a déclaré dimanche dans l’interview que le gouvernement serbe devrait reconnaître l’indépendance du Kosovo afin de “faire face au passé”. Il a également souligné que Belgrade devrait se pencher davantage vers l’Union européenne et l’OTAN que vers la Russie.

LA SERBIE DÉPLOIE DES TROUPES POUR LA “PRÉPARATION AU COMBAT” À LA FRONTIÈRE DU KOSOVO

Le Premier ministre a déclaré que si Belgrade abandonne l’idée que le Kosovo appartient toujours à la Serbie, “ils seront beaucoup plus démocratiques, européens”.

Le différend entre la Serbie et son ancienne province du Kosovo est resté une source d’instabilité dans les Balkans longtemps après la guerre de 1998-99, qui s’est terminée par une intervention de l’OTAN qui a contraint la Serbie à se retirer du territoire.

Le Kosovo a déclaré en 2008 son indépendance vis-à-vis de la Serbie, que Belgrade a refusé de reconnaître, soutenu par la Russie et la Chine. Les États-Unis et la plupart des pays de l’UE ont reconnu le Kosovo.

Ces dernières semaines, des émissaires américains et européens se sont rendus à Pristina et à Belgrade pour les encourager à accepter une nouvelle proposition visant à normaliser les relations et à renforcer leurs candidatures à l’adhésion à l’UE.

Un dialogue Kosovo-Serbie sous médiation de l’UE est en cours depuis 2011, mais peu des 33 accords signés ont été mis en œuvre.

Kurti a déclaré à propos des négociations jusqu’à présent que “chaque solution est devenue de plus en plus compliquée, de moins en moins réalisable, et le public s’est désintéressé”. Il a considéré la nouvelle proposition comme “un bon cadre et une bonne plate-forme pour aller de l’avant… ce qui nous donne de l’espoir quant aux perspectives de futures discussions et d’un accord”.

Les détails de la proposition n’ont pas encore été rendus publics.

L’ambassadeur américain à Pristina, Jeffrey M. Hovenier, a déclaré à l’Associated Press que la proposition “est une étape intermédiaire, qui … régulariserait les relations de manière très significative et serait d’un énorme avantage à la fois pour le Kosovo et la Serbie”.

“Il est dans l’intérêt des deux pays de se placer dans une position différente dans leurs relations mutuelles”, a-t-il déclaré.

Les États-Unis ont accru la pression sur Pristina pour qu’elle mette en œuvre un accord de 2013 visant à établir l’Association des municipalités à majorité serbe dans le nord du Kosovo dominé par les Serbes, qui coordonnerait les travaux sur l’éducation, les soins de santé, l’aménagement du territoire et le développement économique au niveau local. En 2015, la Cour constitutionnelle du Kosovo a déclaré une partie du plan inconstitutionnel car il n’incluait pas d’autres ethnies et pouvait impliquer l’utilisation des pouvoirs exécutifs.

Kurti dit que la création de l’association n’est pas sa priorité, et la semaine dernière il a posé des conditions disant qu’elle ne peut être formée que dans le cadre d’un accord global sur la normalisation des relations, que la Serbie a rejeté dans le passé. Les autorités kosovares craignent que cela ne finisse par saper le statut d’État du pays avec l’aide de Belgrade.

LE KOSOVO DONNE UN TRUMP ORDRE DE LIBERTÉ POUR SON RÔLE DANS LA SÉCURITÉ DE L’ACCORD AVEC LA SERBIE

Les puissances occidentales devraient s’inspirer de l’exemple du mini-État serbe de Bosnie, la Republica Srpska, craignant la création d’un mini-État au Kosovo, a-t-il dit, ajoutant que Belgrade a utilisé la création de l’association “comme une arme contre notre indépendance”.

“Si nous introduisons dans les Balkans occidentaux l’idée d’une association de municipalités basée sur l’ethnie, c’est une recette pour de nouveaux conflits”, a déclaré Kurti.

Les puissances occidentales ne devraient pas imposer de pression sur des pays plus petits comme le Kosovo, a-t-il déclaré. Les problèmes entre le Kosovo et la Serbie sont peut-être mineurs et ennuyeux, mais l’Occident devrait prêter attention à ce qui s’est passé dans la région car “tout type de mauvaise solution dans les Balkans peut et sera utilisé ailleurs”.

La situation reste tendue dans le nord du Kosovo après que les puissances occidentales ont aidé à résoudre une situation tendue en décembre lorsque les Serbes ont érigé des barricades sur les routes principales pour protester contre l’arrestation d’un ancien policier serbe.

Lars-Gunnar Wigemark, chef de la mission de l’UE sur l’état de droit au Kosovo, a qualifié l’incident d’« affrontement très tendu avec des barricades » et de « la crise la plus grave à laquelle le Kosovo a été confronté… au cours de la dernière décennie ».

Un autre haut diplomate occidental, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat en raison de la sensibilité de la question, a déclaré que les médiateurs “travaillaient très dur” pour éviter tout ce qui pourrait provoquer des manifestations ou des violences.