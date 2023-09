Le Premier ministre du Kosovo accuse l’envoyé de l’UE d’être responsable de l’échec des récentes négociations avec la Serbie

PRISTINA, Kosovo (AP) — Le Premier ministre du Kosovo a accusé lundi l’envoyé spécial de l’Union européenne dans les pourparlers de normalisation avec la Serbie de ne pas être « neutre et correct » et de ne pas « se coordonner » avec Belgrade contre Pristina.

Le Premier ministre Albin Kurti a déclaré que l’envoyé de l’UE Miroslav Lajcak avait coordonné avec le président serbe Aleksandar Vucic les pourparlers facilités par l’UE qui se sont tenus la semaine dernière à Bruxelles.

Le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, qui a supervisé les négociations à Bruxelles, a imputé la dernière rupture à l’insistance de Kurti selon laquelle la Serbie devrait essentiellement reconnaître son pays avant que des progrès puissent être réalisés dans l’application d’un précédent accord conclu en février.

Borrell a averti que l’absence de progrès pourrait nuire aux espoirs de la Serbie et du Kosovo d’adhérer au bloc.

La Serbie et son ancienne province du Kosovo sont en désaccord depuis des décennies. Leur guerre de 1998-1999, qui a pris fin après 78 jours de bombardements de l’OTAN, a contraint les forces militaires et policières serbes à se retirer du Kosovo, et a fait plus de 10 000 morts, pour la plupart des Albanais du Kosovo.

Le Kosovo a déclaré son indépendance en 2008 – une décision que Belgrade a refusé de reconnaître.

En février, l’UE a présenté un plan en 10 points pour mettre fin à des mois de crise politique. Kurti et Vucic avaient donné leur accord à l’époque, mais avec quelques réserves qui n’ont toujours pas été résolues.

Lundi, Kurti a déclaré que le Kosovo avait proposé une proposition étape par étape pour la mise en œuvre de l’accord conclu en février. La Serbie n’a jamais proposé aucune proposition tandis que Lajcak a sorti un vieux document serbe qu’elle avait refusé plus tôt.

« Il s’agit de négociations divergentes en raison de l’asymétrie du médiateur, qui n’est pas neutre », a déclaré Kurti lors d’une conférence de presse.

« Nous n’avons pas besoin d’un tel envoyé unilatéral, pas du tout neutre et correct, qui va à l’encontre de l’accord de base, comme c’est le cas avec l’envoyé Lajcak », a-t-il déclaré.

Kurti a également critiqué Borrell et Lajcak, en tant que représentants de l’UE, pour ne pas avoir réagi à ce qu’il a décrit comme une violation continue par la Serbie de l’accord de février avec des déclarations contre le Kosovo.

Il est temps de mener des consultations avec Bruxelles, Washington et d’autres acteurs majeurs pour ramener « le train (c’est-à-dire les négociations) sur les rails », a-t-il déclaré.

« Nous devrions revenir à l’accord de base et à la manière de l’appliquer », a-t-il déclaré. « La violation par la Serbie a été encouragée et non punie comme le stipule l’accord. »

En août, de hauts législateurs des États-Unis – l’autre puissance diplomatique impliquée dans le processus – ont averti que les négociateurs ne faisaient pas assez pression sur le dirigeant serbe. Ils ont déclaré que l’approche actuelle de l’Occident montrait un « manque d’impartialité ».

En mai, lors d’un conflit sur la validité des élections locales dans la région du nord du Kosovo, dominée par la minorité serbe, des Serbes se sont affrontés avec les forces de sécurité, y compris les soldats de maintien de la paix de la KFOR dirigés par l’OTAN, qui y travaillaient, blessant 93 soldats.

En Occident, on craint largement que Moscou puisse utiliser Belgrade pour relancer les conflits ethniques dans les Balkans, qui ont connu une série de conflits sanglants dans les années 1990 lors de l’éclatement de la Yougoslavie, afin de détourner l’attention du monde de la guerre en Ukraine.

___

Llazar Semini a rapporté de Tirana, en Albanie.