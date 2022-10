Le premier ministre Doug Ford appelé à témoigner lors d’une enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a été convoqué pour témoigner dans le cadre de l’enquête sur l’utilisation par le gouvernement fédéral de la Loi sur les mesures d’urgence en réponse au convoi de protestation qui est descendu sur Ottawa et un certain nombre de passages frontaliers l’hiver dernier.

Ford et la ministre de la Santé de l’Ontario, Sylvia Jones – qui était la solliciteure générale de la province pendant les manifestations – ont été invitées par la commission à comparaître à plusieurs reprises, selon une lettre du conseiller juridique de la commission qui a été fournie à CBC.

«Nous espérions que le premier ministre Ford et le ministre Jones accepteraient de comparaître volontairement devant la Commission», lit-on dans la lettre.

“Cependant, étant donné que les invitations répétées ont toutes été refusées, la Commission a adressé aujourd’hui des convocations au premier ministre Ford et au ministre Jones.”

La commission a le pouvoir légal d’appeler des témoins à témoigner avant l’enquête – mais un porte-parole du bureau de Jones a déclaré qu’ils contesteraient la convocation devant le tribunal.

“Dans l’ensemble, notre point de vue a toujours été qu’il s’agissait d’une affaire de police et que les témoins de la police qui témoignent sont les mieux placés pour fournir à la commission les preuves dont elle a besoin”, a déclaré le porte-parole dans un e-mail.

La lettre indiquait que Ford et Jones avaient été invités à donner des entretiens privés avec le conseiller juridique de la commission dès le 19 septembre. La commission leur demanderait plus tard de témoigner, mais on ne sait pas quand ces demandes ont été faites.

Lors d’une conférence de presse indépendante lundi dernier, un journaliste a demandé à Ford pourquoi il ne témoignerait pas à l’enquête. “On ne m’a pas demandé”, a déclaré Ford en réponse.

Les preuves présentées à la commission lors des audiences publiques suggèrent qu’Ottawa avait demandé à la province plus de ressources policières pendant les manifestations.

Dans une lettre envoyée le 7 février à Jones, le maire Jim Watson a demandé à Queen’s Park d’aider à répondre à la demande d’Ottawa de 1 800 agents et a qualifié la situation à Ottawa « d’équivalant à une guerre psychologique ».

Lors de son témoignage la semaine dernière, Watson a déclaré à la commission qu’il était frustré par le refus de Ford de participer à une réunion entre les trois niveaux de gouvernement pour discuter de la situation dans sa ville.

Watson a suggéré que Ford restait à l’écart “à cause de la politique” et a qualifié l’affirmation de Jones selon laquelle l’Ontario fournissait 1 500 agents de “malhonnête” lors d’un appel le 8 février avec le premier ministre Justin Trudeau.

“Nous menons une bataille perdue d’avance, c’est comme un coup de taupe”, a déclaré Watson, selon une transcription approximative de l’appel.

REGARDER | Le maire d’Ottawa a demandé des ressources pour faire face aux protestations des convois :

Trudeau s’est plaint de la réponse de l’Ontario lors de cet appel.

“Doug Ford s’est caché de sa responsabilité pour des raisons politiques”, a déclaré Trudeau, selon la transcription.

“Et [it’s] important que nous ne les laissions pas s’en éloigner.”

Le témoignage de Watson et les preuves qui l’accompagnent sont intervenus le lendemain de sa participation à une conférence de presse sans rapport avec Ford et Trudeau.

Au cours de cette conférence de presse, Ford a déclaré qu’il soutenait l’utilisation par le gouvernement fédéral de la Loi sur les mesures d’urgence, ajoutant qu’il “se tenait au coude à coude avec le Premier ministre”.

Le 14 février, le gouvernement fédéral a invoqué la Loi sur les mesures d’urgence en réponse à l’occupation du centre-ville d’Ottawa par le convoi de protestation. Cela a donné aux autorités de nouveaux pouvoirs pour geler les finances de ceux qui sont liés aux blocus et aux manifestations, interdire les déplacements dans les zones de protestation, interdire aux gens d’amener des mineurs à des rassemblements illégaux et réquisitionner des dépanneuses.

La commission a été chargée d’examiner les circonstances qui ont conduit à la déclaration d’un état d’urgence public, y compris les actions de la police avant et après la déclaration.