Le premier ministre dit aux dirigeants municipaux de la Colombie-Britannique de ne pas s’attendre à de la « sucette », souligne la collaboration – Kelowna Capital News

Dans l’un des derniers discours de la carrière politique de John Horgan, le premier ministre de la Colombie-Britannique a vanté les avantages de la collaboration et de l’unité pour obtenir des résultats juste avant de s’en prendre aux détracteurs de la politique forestière qu’il appelait les bienfaiteurs.

Horgan a déclaré vendredi aux politiciens municipaux lors du congrès annuel de l’Union des municipalités de la Colombie-Britannique que travailler ensemble à tous les niveaux de gouvernement est la meilleure façon d’aborder et de résoudre les problèmes les plus urgents de la Colombie-Britannique, notamment les soins de santé, la sécurité publique et le logement.

Le premier ministre a annoncé sa retraite plus tôt cette année pour des raisons de santé après avoir lutté contre le cancer, affirmant qu’il quitterait son emploi lorsque les néo-démocrates éliraient un nouveau chef en décembre.

Horgan a souligné qu’il n’était pas à la convention pour faire des annonces de financement éclatantes, mais plutôt pour lancer ou poursuivre des initiatives de collaboration visant à apporter des résultats.

“UBCM a souvent été caractérisé comme l’endroit où l’on distribue des sucettes”, a déclaré Horgan, en utilisant un terme d’argot britannique pour l’argent. « Nous attendons d’arriver à l’UBCM pour annoncer les programmes. Au lieu de venir à l’UBCM et de dire « quelque chose pour vous, quelque chose pour vous », nous sommes venus dire ce que nous pouvons faire ensemble au cours de la prochaine année. »

Le ministre de la Santé, Adrian Dix, a déclaré aux délégués du congrès plus tôt cette semaine que la province était dans une crise des soins de santé depuis le début de la pandémie de COVID-19, mais n’a fait aucune nouvelle annonce ou engagement.

Les maires de Port McNeill et de Clearwater ont suivi le discours de Dix, affirmant que leurs communautés sont confrontées à des pénuries critiques de personnel, à la fermeture des salles d’urgence des hôpitaux et à des conditions dangereuses.

«Nous savons tous que nous avons du mal dans ces domaines», a déclaré Horgan, mentionnant les soins de santé, la santé mentale et le logement.

Le premier ministre a reconnu qu’il prononçait le dernier de ses huit discours annuels devant les délégués au congrès, dont trois en tant que chef de l’opposition néo-démocrate et cinq en tant que premier ministre.

Les cinq dernières années en Colombie-Britannique, avec les sécheresses, les inondations, les coulées de boue, les incendies de forêt, le dôme de chaleur, la crise des surdoses d’opioïdes et la pandémie de COVID-19 en cours, ont été difficiles pour la province et le gouvernement, a déclaré Horgan.

“La seule façon dont nous avons traversé les cinq dernières années, la seule façon dont nous avons pu donner confiance aux personnes que nous représentons, c’est par la collaboration, en travaillant ensemble”, a-t-il déclaré.

Horgan a félicité les politiciens municipaux qui terminent leur mandat de quatre ans le mois prochain lors des élections locales.

“Dans les années de chien, le temps passé est vraiment de 28 ans, pas de quatre”, a-t-il déclaré.

Alors que Horgan a déclaré qu’il restait optimiste quant à sa qualité d’élu, lors d’une conférence de presse ultérieure, il a critiqué les opposants à l’exploitation forestière ancienne qui continuent de rejeter les politiques forestières du gouvernement, y compris les initiatives d’entreprises forestières dirigées par des Autochtones.

« Un bienfaiteur arrive avec un chapeau Tilley et dit : ‘Vous êtes tous de mauvaises personnes. Le gouvernement doit faire ceci, le gouvernement doit faire cela », a déclaré Horgan.

“Les gens doivent se lever et se soutenir, et aux critiques que je dis, mettez votre nom sur un bulletin de vote et voyez combien de soutien vous avez”, a-t-il déclaré.

