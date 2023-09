Le Premier ministre des îles du Pacifique saute le sommet de Biden pour éviter une « conférence » — RT World News

Le leader des Îles Salomon, Manasseh Sogavare, a expliqué qu’il avait des choses plus importantes à faire que d’assister à une réunion à la Maison Blanche.

Le Premier ministre des Îles Salomon, Manasseh Sogavare, a défendu sa décision de sauter le sommet de la Maison Blanche avec les dirigeants de la région du Pacifique cette semaine, affirmant qu’il ne voulait pas perdre de temps à entendre un « conférence » de l’administration du président Joe Biden alors qu’il avait des préoccupations plus importantes à régler dans son pays.

« Je ne dois pas aller m’asseoir à la réunion et les écouter me sermonner », Sogavare a déclaré aux journalistes après son retour des États-Unis à Honiara mercredi. Il a ajouté qu’il ne voyait aucun avantage à assister à une réunion similaire l’année dernière, affirmant que les négociations étaient organisées de manière à donner à chaque dirigeant des îles du Pacifique trois minutes pour parler. « Et puis vous allez les écouter vous faire la leçon sur leur qualité. »

Sogavare s’est rendu aux États-Unis pour s’adresser à l’Assemblée générale des Nations Unies la semaine dernière à New York. Plus tôt cette année, il a ignoré les plaintes des États-Unis et de l’Australie concernant l’approfondissement des liens de son pays avec la Chine, affirmant que les Îles Salomon cherchaient à « une coopération honnête » avec toutes les nations. Il a rencontré le président chinois Xi Jinping en juillet et a signé neuf nouveaux accords et mémorandums, dont un pacte de sécurité qui permet à Pékin de déployer des policiers pour aider à maintenir l’ordre public sur les îles.















S’exprimant à l’ONU, Sogavare a salué la coopération au développement de la Chine avec les Îles Salomon, affirmant que Pékin était « moins restrictif, plus réactif et aligné sur nos besoins nationaux ». Il a ajouté que la Chine est désormais le principal partenaire en matière d’infrastructures pour les Îles Salomon.

Un responsable de la Maison Blanche a publié la semaine dernière une déclaration affirmant que l’administration Biden était déçue que Sogavare ait décidé de ne pas assister au sommet des 18 nations des îles du Pacifique. Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a exhorté les dirigeants des îles du Pacifique à se méfier des attaques chinoises. « un comportement de plus en plus problématique ». Washington a rouvert son ambassade aux Salomon en janvier, mettant fin à 30 ans d’absence, et a ouvert une ambassade aux Tonga en mai.

Sogavare a déclaré mercredi aux journalistes qu’il avait choisi de donner la priorité aux questions intérieures plutôt qu’à sa participation au forum américain. Alors qu’il ne reste que dix semaines avant la fin de la session parlementaire en cours à Honiara, il a déclaré qu’il devait travailler avec les législateurs sur le programme législatif du pays.

Lors du sommet des îles du Pacifique de l’année dernière à la Maison Blanche, l’administration Biden a annoncé une aide économique de plus de 800 millions de dollars à la région pour contrer l’influence chinoise croissante. Sogavare a déclaré que cet engagement n’avait jusqu’à présent rien donné, et il a affirmé que d’autres dirigeants étrangers avaient fait preuve de plus de respect envers les chefs d’État des îles du Pacifique. « Ils nous traitent comme des leaders, pas pour nous mettre dans une salle de classe et nous faire la leçon. » il ajouta.