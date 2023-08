Le Premier ministre dénonce l’engouement « inacceptable » des médias sociaux qui a conduit au pillage d’Oxford Street

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le Premier ministre a qualifié d' »épouvantables » et d' »inacceptables » l’organisation sur les réseaux sociaux de pillages et de perturbations.

Rishi Sunak a averti les jeunes tentés de s’impliquer dans de futurs flashmobs antisociaux et criminels qu’ils seront « rencontrés avec toute la force de la loi ».

Cela survient après que des jeunes se soient rassemblés dans Oxford Street à Londres la semaine dernière lors d’un raid présumé inspiré de TikTok dans des magasins à la suite d’un appel viral au vol à l’étalage sur la plate-forme de médias sociaux.

Des images montraient des policiers brandissant des matraques lors d'un affrontement avec des dizaines de jeunes hommes et en chassant certains d'entre eux, tandis que des officiers à cheval ont aidé à disperser mercredi des centaines de personnes dans la rue commerçante la plus fréquentée d'Europe.





Ce type de comportement est tout simplement inacceptable dans notre société Premier ministre Rishi Sunak

Les magasins du West End ont été contraints de fermer leurs volets et d’enfermer les clients à l’intérieur pendant l’offre de pillage, qui aurait été inspirée par un engouement pour les médias sociaux encourageant les gens à participer à un « vol d’Oxford Street JD ».

La police métropolitaine a arrêté neuf personnes et émis 34 ordres de dispersion au cours de l’incident.

M. Sunak, a demandé ce qu’il pensait de l’incident dans la capitale, qui s’est produit alors qu’il était en vacances aux États-Unis, a déclaré aux radiodiffuseurs: «Je dois dire que c’est épouvantable. Les dommages criminels, le comportement criminel est inacceptable.

« Je soutiens pleinement la police pour traduire ces personnes en justice.

« Je veux que tous ceux qui regardent qui pensent à cela, qui voient quelque chose comme ça, sachent qu’ils seront confrontés à toute la force de la loi.

« Parce que ce type de comportement est tout simplement inacceptable dans notre société. »

Ses commentaires interviennent après que Donna Jones, présidente de l’Association des commissaires de police et de la criminalité (APCC), a déclaré que les folies des médias sociaux étaient un signe de « rupture sociétale ».

Elle a déclaré que les parents devraient discipliner leurs enfants et leur apprendre que de tels actes sont « moralement odieux » pour éviter de nouveaux incidents.

Le commissaire conservateur de la police et du crime du Hampshire, en plus de faire référence à l’incident d’Oxford Street, a également souligné un engouement à Southampton dans lequel une « poignée » de 15 à 17 ans a pris du paracétamol pour voir qui pouvait rester à l’hôpital le plus longtemps.

L’ancien magistrat a déclaré à l’agence de presse PA: « C’est incroyablement inquiétant, et quelqu’un doit le signaler.

« C’est du vandalisme insensé, et c’est aussi une activité criminelle en termes de vol à l’étalage et de vol, de pillage, de pillage de masse.

«Cela enlève des heures de police aux services de police opérationnels qu’ils devraient faire pour assurer la sécurité des personnes authentiques qui ont besoin de protection.

« Nous devons envoyer un message clair – ce n’est pas acceptable et les parents doivent être tenus responsables. »

Mme Jones a demandé que les parents soient contraints de payer les amendes pour le comportement criminel de leurs enfants de moins de 16 ans, ou de moins de 18 ans s’ils suivent des études à temps plein.

Elle a également suggéré que les entreprises de médias sociaux telles que TikTok devraient enquêter et réprimer les messages orchestrant des flashmobs qui encouragent les comportements criminels.

Une porte-parole de TikTok a déclaré : « Nous avons une tolérance zéro pour le contenu facilitant ou encourageant les activités criminelles.

« Nous avons plus de 40 000 professionnels de la sécurité dédiés à la sécurité de TikTok – si nous trouvons un contenu de cette nature, nous le supprimons et nous engageons activement avec les forces de l’ordre sur ces questions. »

L’APCC est l’organisme national d’adhésion pour les commissaires de police et de crime et d’autres corps de police locaux à travers l’Angleterre et le Pays de Galles.

Une porte-parole du conseil municipal de Southampton a déclaré que l’incident du paracétamol impliquait des jeunes âgés de 15 à 17 ans et s’était produit à la gare centrale de Southampton, mais ne fournirait pas de détails sur le nombre de jeunes impliqués ni sur leur état.

Une déclaration a été publiée conjointement par l’autorité avec le Hampshire County Council, le Hampshire & Isle of Wight Constabulary, le Hampshire Isle of Wight Integrated Care Board, le South Central Ambulance Service et l’University Hospital Southampton.

Il a déclaré: «Nous sommes conscients de l’incident en question et continuons à travailler avec les agences appropriées dans le cadre des enquêtes en cours et pour nous assurer que les personnes impliquées sont pleinement soutenues.

« Nous ne sommes pas en mesure de commenter davantage. »