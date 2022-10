Le Premier ministre déclare que le gouvernement s’apprête à empêcher les membres du régime iranien et du CGRI d’entrer au Canada

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que son gouvernement prenait des mesures pour empêcher les principaux membres du Corps des gardiens de la révolution iranienne (CGRI) d’entrer au Canada.

Cette décision intervient après des semaines de pressions exercées sur le gouvernement par des députés et des défenseurs de l’opposition pour ajouter le groupe à la liste des terroristes du Canada.

Trudeau a déclaré que cette décision affecterait les 50 % supérieurs du CGRI – environ 10 000 membres – et serait permanente.

Plus tôt cette semaine, le gouvernement a imposé des sanctions à 34 Iraniens et entités iraniennes, dont des membres du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) et de la police des mœurs. Trudeau a déclaré vendredi que le gouvernement étendrait les sanctions.

Plus à venir…