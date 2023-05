Le Premier ministre de Saint-Kitts-et-Nevis dit que ce n’est «pas totalement gratuit» sous le roi Charles | Nouvelles du monde

Le Premier ministre de Saint-Kitts-et-Nevis, le Dr Terrance Drew, à gauche, a déclaré que son pays n’était « pas totalement payant » tant que le roi Charles n’était pas le chef d’État du pays. Le Premier ministre de Saint-Kitts-et-Nevis dans les Caraïbes déclare que son pays n’est « pas totalement libre » sous le roi Charles. Le Dr Terrance Drew a déclaré qu’une consultation publique commencerait sous sa direction pour décider si la nation des deux îles devait devenir une république. Dans une interview avec la BBC, il a également déclaré qu’il accueillerait favorablement des excuses de la monarchie pour ses liens historiques avec la traite des esclaves. Buckingham Palace a déclaré au diffuseur que le roi prenait l’esclavage « profondément au sérieux ». Il a annoncé le mois dernier qu’il coopérait avec une étude indépendante sur la relation entre la monarchie britannique et la traite transatlantique des esclaves, qui a vu des millions d’Africains, y compris des enfants, expédiés vers les Amériques pour être utilisés comme esclaves du 16 au 19 des siècles. Le Dr Drew a décrit la recherche comme une avancée prometteuse. « Je pense que reconnaître que … quelque chose de mal a été fait, le reconnaître et s’en excuser, est un pas dans la bonne direction », a-t-il déclaré. Charles visitant St Kitts avec Camilla en 2019 (Photo: Getty Images / Chris Jackson Collection)



La nation est composée de deux îles, Saint-Kitts au premier plan et Nevis en arrière-plan (Photo : Getty Images/iStockphoto) Le palais a déclaré à la BBC que le roi s’était précédemment engagé à approfondir sa compréhension de l’impact de l’esclavage. « Ce processus d’apprentissage s’est poursuivi avec vigueur et détermination depuis l’adhésion de Sa Majesté », a déclaré un porte-parole dans un communiqué. Il a ajouté que Charles « a depuis longtemps reconnu la discussion sur les arrangements constitutionnels » et a fait référence à un discours prononcé devant les dirigeants du Commonwealth l’année dernière lorsqu’il a déclaré: « Je veux dire clairement, comme je l’ai déjà dit, que l’arrangement constitutionnel de chaque membre, en tant que république ou monarchie, relève uniquement de la décision de chaque pays membre. Le gouvernement néerlandais a présenté des excuses officielles l’année dernière pour son rôle dans la traite des esclaves. Le Premier ministre Mark Rutte a déclaré que l’esclavage devrait être reconnu comme « un crime contre l’humanité ». Saint-Kitts-et-Nevis ont été les premières îles des Caraïbes sur lesquelles les colonisateurs anglais se sont définitivement installés.

La forteresse de Brimstone Hill à Saint-Kitts a été construite par des esclaves au 17e siècle (Photo : Getty Images/Westend61) Le pays est encore appelé la «colonie mère» par ceux qui y vivent. Les colonisateurs ont établi de grandes plantations de sucre qui ont été exploitées par des Africains réduits en esclavage et ont rendu ses propriétaires très riches. Un rappel brutal de son sombre passé est la forteresse de Brimstone Hill à Saint-Kitts, que l'on peut encore voir aujourd'hui. Conçu par les Britanniques, il a été construit et entretenu par des esclaves. Charles a visité Brimstone Hill en 2019 et a fait le tour de l'île par l'historien local Leonard Stapleton. M. Stapleton a qualifié la visite d'excitante et a déclaré qu'il était fier d'avoir été chargé de cette tâche. Mais il a également déclaré que la monarchie représente la même force qui était à l'origine de l'asservissement des Africains.

L'historien pense qu'une partie du langage de la gouvernance à Saint-Kitts-et-Nevis devrait être mise à jour. Actuellement, les dirigeants de la nation doivent « jurer allégeance au roi ou à la reine et à leurs héritiers et successeurs » lorsqu'ils prêtent serment, ce qui, selon lui, « irrite » son peuple. M. Stapleton a déclaré qu'il espérait que le pays pourrait atteindre un point où il jurerait allégeance à ses propres croyances et constitution. Il garde l'espoir que Charles fera quelque chose de positif au sujet des injustices passées pendant son mandat.

