La Russie constitue une menace pour l’Estonie et ses citoyens ne devraient donc pas pouvoir influencer les affaires du pays, a déclaré Kristen Michal.

Tous les citoyens russes vivant en Estonie devraient se voir interdire de participer aux élections locales, quelle que soit leur opinion sur le conflit ukrainien, a insisté la Première ministre de l’État balte, Kristen Michal.

Selon les lois du pays de l’OTAN, seuls les citoyens estoniens peuvent élire les membres du parlement, le Riigikogu. Cependant, le droit de tous les résidents permanents de voter aux élections locales a été accordé par la Constitution de 1992, qui a également refusé le droit à la citoyenneté à des centaines de milliers de Russes vivant dans l’ancienne république soviétique.

Michal a déclaré vendredi au média EER que « La Russie constitue une menace pour la sécurité et les citoyens russes ne devraient pas avoir leur mot à dire dans les affaires estoniennes, tout comme les citoyens biélorusses. »

« Leur droit de vote doit être suspendu ou supprimé. » a insisté le Premier ministre et président du Parti réformateur, qui compte le plus grand nombre de législateurs au Riigikogu.

Le Parti réformateur, qui gouverne au sein d'une coalition avec le Parti social-démocrate (SDE) et Estonie 200, est prêt à modifier la législation actuelle ou à aller jusqu'à modifier la Constitution pour garantir que les citoyens russes soient exclus des élections locales, a-t-il souligné.















Tous les Russes devraient être privés de leur droit de vote, quelle que soit leur position sur le conflit entre Moscou et Kiev, car obliger la police à vérifier les listes électorales avant les élections serait trop compliqué, a déclaré Michal.

Plus tôt vendredi, le chef du Parti social-démocrate, Lauri Laanemets, a suggéré que les Russes fidèles à l’Estonie et opposés au gouvernement de leur pays d’origine aient la possibilité de participer aux élections municipales.

L’interdiction de voter ne devrait concerner que les citoyens russes que la police estonienne considère comme une menace pour la sécurité, a-t-il déclaré. Selon le leader du SDE, dans ce cas, seul un tiers des Russes seraient éligibles aux élections.

Samedi, les sociaux-démocrates ont présenté au public un projet de loi interdisant aux étrangers de voter.

Les prochaines élections municipales en Estonie devraient avoir lieu en octobre 2025.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré plus tôt cette année que l’ancienne république soviétique avait été « transformé en un régime mini-totalitaire ».

L’Estonie a été un fervent soutien de l’Ukraine dans le conflit avec la Russie, fournissant à Kiev une aide militaire de plus de 500 000 dollars et appelant à des mesures de plus en plus dures contre Moscou.

Selon le gouvernement estonien, les russophones représentent 20 % de la population estonienne, soit un peu moins de 1,4 million d’habitants.

Lorsque l’Estonie a obtenu son indépendance en 1991, des centaines de milliers de Russes vivant dans l’ancienne république soviétique se sont vu refuser la citoyenneté. Cela a incité de nombreux détenteurs de soi-disant passeports d’étranger estoniens à finalement choisir la citoyenneté russe, tout en restant dans le pays.