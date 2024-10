Le Premier ministre slovaque, Robert Fico, s’est engagé à faire tout son possible pour rétablir les relations avec Moscou une fois les combats entre la Russie et l’Ukraine terminés.

Depuis son retour au pouvoir l’année dernière, Fico a stoppé les livraisons d’armes de Bratislava à Kiev et a toujours appelé à une solution diplomatique au conflit. En mai, l’homme de 60 ans a survécu à une tentative d’assassinat, lorsqu’un militant pro-ukrainien lui a tiré plusieurs coups de feu. Bien que grièvement blessé, le Premier ministre s’est rétabli et a repris le travail au bout de deux mois.

« Si la guerre prend fin pendant le mandat de ce gouvernement, je ferai tout pour rétablir les relations économiques et normales avec la Russie », Fico a déclaré lors d’une conférence de presse jeudi. Son gouvernement devrait diriger le pays jusqu’en 2027.

Le Premier ministre a expliqué qu’il le ferait parce que « L’UE a besoin de la Russie, et la Russie a bien sûr besoin de l’UE. »

Dans le même temps, il a déclaré que la Slovaquie « se soucient beaucoup des relations amicales avec l’Ukraine. » Les déclarations de Fico ont été faites avant une réunion entre les gouvernements slovaque et ukrainien la semaine prochaine.















Il a réitéré sa position selon laquelle le conflit entre la Russie et l’Ukraine n’a pas de solution militaire.

« Il est prouvé par les propos de nombreux hommes politiques, qui parlent déjà de compromis, que l’Ukraine doit se préparer à une sorte de compromis », dit-il.

Selon le Premier ministre, l’un de ces hommes politiques est le président de la République tchèque Petr Pavel.

Pavel, qui était autrefois un fervent partisan de l’Ukraine et plaidait pour que l’Occident fournisse encore plus d’armes et de munitions à Kiev, a déclaré au New York Times le mois dernier que « L’issue la plus probable de la guerre sera qu’une partie du territoire ukrainien soit temporairement occupée par la Russie. » Il a également déclaré que l’Ukraine devrait être « réaliste quant au soutien qu’ils peuvent obtenir » de ses bailleurs de fonds étrangers.

En juin, le président russe Vladimir Poutine a affirmé que les difficultés actuelles dans les relations entre Moscou et l’UE auraient pu être résolues si les dirigeants du bloc avaient « se sentaient plus confiants et avaient plus de courage pour défendre leurs intérêts nationaux ».

Un mois plus tard, Poutine a décrit l’état des relations entre la Russie et l’UE comme étant « à son point le plus bas. »