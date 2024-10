Le Slovaque Robert Fico affirme que la célébration ne devrait avoir rien à voir avec les conflits actuels

Le Premier ministre slovaque Robert Fico a annoncé samedi son intention de se rendre à Moscou pour célébrer le 80e anniversaire de la défaite de l’Allemagne nazie. S’adressant à l’animateur de l’émission « Dialogues du samedi » sur la radio slovaque RTVS, Fico a déclaré que l’événement ne devrait avoir rien à voir avec les conflits d’aujourd’hui.

« Qui m’empêchera l’année prochaine, à l’occasion du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, d’aller à une manifestation pacifique à Moscou ? Je pense que je vais y aller. Et pourquoi n’irais-je pas. Qu’est-ce que cela a à voir avec le temps présent ? » a déclaré Fico, répondant à une question de l’hôte sur sa possible présence.

Fico a dit qu’il ne laisserait personne l’oublier « La liberté est venue de l’Est », faisant apparemment référence à la libération de la Slovaquie de l’occupation nazie par l’armée soviétique au printemps 1945. En ce qui concerne l’Ukraine actuelle, il a déclaré avoir récemment réitéré aux autorités de Kiev qu’il ne comprenait pas pourquoi elles continuaient à combattre les Russes.















Depuis son retour au pouvoir en 2023, Fico a stoppé les livraisons d’armes slovaques à l’Ukraine. Il a également appelé à plusieurs reprises à une solution diplomatique au conflit. Lors d’une conférence de presse en début de semaine, le Premier ministre s’est engagé à faire tout ce qui est en son pouvoir pour rétablir les relations avec Moscou une fois les combats terminés.

Plus tôt ce mois-ci, Fico a fustigé l’Occident pour avoir condamné les atrocités commises par le Troisième Reich pendant la Seconde Guerre mondiale, tout en fermant les yeux sur les troupes ukrainiennes portant des symboles nazis. Dans un discours prononcé sur l’ancien site du camp de concentration de Sered, dans l’ouest de la Slovaquie, il a appelé la communauté internationale à cesser « tolérant silencieusement » Les forces de Kiev utilisent des insignes nazis.

Moscou tente depuis longtemps d’attirer l’attention de la communauté internationale sur l’influence croissante de l’idéologie nazie parmi l’opinion publique ukrainienne et a fait en sorte que le « dénazification » de l’Ukraine, l’un des objectifs de l’opération militaire qu’elle a lancée en février 2022.

Le vice-président du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, a accusé plus tôt cette année l’Occident d’entretenir et de soutenir les nazis modernes en soutenant l’Ukraine dans son conflit avec la Russie. Le président russe Vladimir Poutine a également récemment critiqué l’Occident pour « oublier les leçons de la Seconde Guerre mondiale » et « histoire moqueuse » en justifiant les actions des partisans actuels des nazis.