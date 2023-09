Le premier ministre de l’Ontario, Ford, remanie son cabinet quelques heures après la démission de McNaughton

Le premier ministre Doug Ford remanie son cabinet pour la deuxième fois au cours des dernières semaines après que le ministre du Travail de l’Ontario, Monte McNaughton, a annoncé vendredi qu’il se retirait de la politique pour se lancer dans le secteur privé.

Dans un communiqué quelques heures après que McNaughton a annoncé son départ, Ford a déclaré que David Piccini quitterait son rôle de ministre de l’Environnement pour occuper le poste de ministre du Travail.

La députée Andrea Khanjin deviendra la nouvelle ministre de l’Environnement et assumera des responsabilités supplémentaires en tant que leader parlementaire adjoint du gouvernement. Pendant ce temps, le député provincial Todd McCarthy reprendra le rôle de l’ancien ministre de la Prestation des services publics et commerciaux Kaleed Rasheed, et Vijay Thangigasalam deviendra le ministre associé des Transports.

McNaughton est le troisième ministre à démissionner du cabinet du premier ministre Doug Ford ce mois-ci, bien qu’il ait déclaré que son départ n’était pas lié au scandale du développement de la Ceinture de verdure.

« Je me rends compte que les événements récents vont amener certains à spéculer sur les raisons de mon départ. Je veux que ces gens sachent que ma décision n’a aucun rapport avec ces événements », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Dans sa propre déclaration, Ford a remercié McNaughton pour ses services et a salué ses réalisations dans le dossier du travail.

« Je suis très reconnaissant du travail de Monte en tant que membre clé de notre équipe, à la fois en tant que ministre de l’Infrastructure et, plus récemment, ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences », a déclaré Ford.

Cette démission très médiatisée survient un jour après que Ford a annoncé que son gouvernement reviendrait sur ses projets controversés visant à diviser la ceinture verte de la province et à développer le logement.

En août, le vérificateur général de l’Ontario a constaté que le processus décisionnel concernant la Ceinture de verdure « favorisait certains promoteurs » dont les 15 terrains situés sur l’espace vert protégé auraient pu voir leur valeur augmenter de plus de 8,3 milliards de dollars.

Un rapport distinct publié plus tard ce mois-là par le commissaire à l’intégrité de l’Ontario, J. David Wake, a révélé que le ministre du Logement de l’Ontario, Steve Clark, avait enfreint la Loi sur l’intégrité des membres et a recommandé qu’il soit réprimandé pour son rôle dans les plans de développement de la ceinture de verdure.

Clark a démissionné de son poste au cabinet le 4 septembre et a déclaré qu’il devait « assumer la responsabilité de ce qui s’est passé ».

Mercredi, Rasheed a annoncé sa démission après que son bureau a déclaré avoir fourni par erreur à Wake des informations incorrectes sur un voyage à Las Vegas en 2020. CTV News Toronto a rapporté plus tôt cette semaine que lors de ce voyage, le ministre avait reçu des massages en même temps qu’un promoteur dont le terrain avait par la suite été retiré de la Ceinture de verdure.

Même si Clark fait toujours partie du caucus progressiste-conservateur, Rasheed siégera en tant qu’indépendant mais aura la possibilité de revenir si le commissaire à l’intégrité l’autorise, a déclaré Ford.

En réponse à la dernière démission, la chef du NPD de l’Ontario, Marit Stiles, a déclaré que le gouvernement Ford était dans un « désarroi complet et total », qualifiant le Parti conservateur de « fracturé après avoir basculé de scandale en scandale ».

L’Assemblée législative de l’Ontario devrait reprendre ses travaux d’automne lundi.

Élu en 2011, McNaughton est député provincial de Lambton—Kent—Middlesex et a été nommé ministre de l’Infrastructure en 2018. Il a déclaré qu’il démissionnerait de son siège dans les prochains jours et qu’il ne se représenterait pas.

McNaughton s’est vu confier le dossier du travail en 2019 et a joué un rôle « déterminant » dans le plan du gouvernement progressiste-conservateur visant à placer les travailleurs « au centre de l’économie de l’Ontario et d’une croissance sans précédent », a déclaré Ford.

Le ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences, Monte McNaughton, prononce une allocution au Lakeshore Collegiate Institute à Toronto, le jeudi 31 août 2023. LA PRESSE CANADIENNE/Spencer Colby