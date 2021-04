La province canadienne de l’Ontario a connu le plus long verrouillage de tous les territoires nord-américains, avec peu de preuves de ses efforts, à l’exception de fermetures d’entreprises et d’un pic de suicides et de dépression. Néanmoins, le gouvernement Ford a augmenté les restrictions la semaine dernière, fermant les frontières de l’Ontario aux voyageurs non essentiels, prolongeant une ordonnance de séjour à la maison à six semaines, fermant les terrains de jeux et habilitant la police à appliquer la répression draconienne.

Après une réaction publique massive, au cours de laquelle les conseillers scientifiques de l’Ontario ont désavoué certaines des décisions de Ford, le gouvernement provincial a renversé le cours presque immédiatement, abandonnant les nouveaux pouvoirs de police et rouvrant les terrains de jeux. Ford lui-même s’est adressé au public jeudi et s’est excusé pour cet excès.

« En termes simples, nous nous sommes trompés. Nous avons commis une erreur. Ces décisions ont laissé beaucoup de gens vraiment inquiets. » Dit Ford. « Pour cela, je suis désolé, et je m’excuse sincèrement. »

REGARDER: Doug Ford, au bord des larmes, s’adresse aux Ontariens jeudi matin pic.twitter.com/hYaBR1WwP2 – Roberto Wakerell-Cruz ✝️ (@Robertopedia) 22 avril 2021

Ford a alors fondu en larmes. « Je comprends votre frustration, » a-t-il déclaré, s’adressant aux propriétaires d’entreprises en difficulté et aux citoyens incapables de rendre visite à leurs proches mourants à l’hôpital. « Cette expérience, cette pandémie, c’est quelque chose qui a affecté chaque personne. »

Les excuses du premier ministre sont intervenues au milieu d’un tollé public, alors que même les journaux américains publiaient des éditoriaux appelant à sa démission. En tant que tel, il n’a pas convaincu ses critiques.

«Doug Ford n’a aucune idée de ce qu’il fait, il n’a aucun intérêt à apprendre, il peut simuler la contrition pendant une trentaine de secondes, puis revient à l’autodéfense explosive». un écrivain de Toronto déclaré. «Rien ne changera tant qu’il n’aura pas quitté ses fonctions, et les gens continueront de tomber malades et de mourir.»

Comme la plupart des conférences de presse de l’Ontario, c’était une perte de temps et de frustration. Doug Ford s’est excusé (pas sûr de quoi). Doug Ford n’a pris aucune responsabilité ni obligation de rendre des comptes. Nous n’avons aucun détail sur la date à laquelle un programme de maladie rémunéré arrive ou sur ce qu’il fera. – James Wattie (@jameswattie) 22 avril 2021

Doug Ford sait qu’il est en plein essor et que les électeurs ontariens ont perdu confiance en sa capacité de gérer cette urgence. Mais «Désolé, les gens» ne le résoudront pas. Son refus catégorique d’introduire des jours de maladie payés pendant plus d’un an a déjà coûté des vies. #onpoli – Steven Del Duca (@StevenDelDuca) 22 avril 2021

Tous les journalistes qui tweetent «Doug Ford retient ses larmes» ou «Doug Ford présente des excuses émotionnelles à l’Ontario» sont des moutons. C’est un acte, et les journalistes de l’Ontario y succombent. #onpoli – Rob Gill (@ vote4robgill) 22 avril 2021

Outre la gravité du verrouillage de l’Ontario, Ford est également critiqué pour sa réticence à mettre en œuvre un programme provincial de congés de maladie payés et pour avoir permis aux hôpitaux de devenir surpeuplés et de retarder la livraison des vaccins.

