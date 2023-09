Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, demande à la Banque du Canada de mettre fin à la hausse des taux d’intérêt

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, demande à la Banque du Canada de cesser de hausser les taux d’intérêt, affirmant que les familles et les entreprises de l’Ontario ont du mal à s’en sortir et ne peuvent se permettre une autre augmentation.

La banque a augmenté ses taux 10 fois depuis mars 2022 dans le but de freiner l’inflation. Il a suspendu ces hausses en janvier pendant quelques mois pour déterminer si l’économie s’était suffisamment refroidie, puis a repris sa campagne en juin.

Elle devrait prendre sa prochaine décision sur les taux d’intérêt mercredi.

« Vos hausses de taux ont rendu pratiquement impossible aux jeunes, aux nouveaux arrivants et aux acheteurs d’une première maison d’avoir un chez-soi », a écrit dimanche Ford dans une lettre adressée au gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem.

« Je vous invite à réfléchir à l’effet que la hausse des taux d’intérêt a sur les gens ordinaires qui essaient simplement de joindre les deux bouts. »

Ford n’est pas le premier dirigeant provincial à lancer un tel plaidoyer. Son appel intervient quelques jours après que le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, ait écrit une lettre similaire à Macklem.

Ford affirme qu’au lieu de taux d’intérêt plus élevés, il espère que le gouvernement fédéral travaillera avec les provinces et les territoires pour investir et construire des projets d’infrastructures critiques qui créeront des emplois mieux rémunérés et amélioreront la production de biens et de services, réduisant ainsi le coût des dépenses quotidiennes. des essentiels qui n’ont « jamais été aussi chers ».

Hier, j’ai écrit au gouverneur de la Banque du Canada pour faire écho à l’appel du premier ministre @Dave_Eby à cesser d’augmenter les taux d’intérêt. . Les familles et les entreprises de l’Ontario ont du mal à joindre les deux bouts et ne peuvent pas se permettre les coûts écrasants entraînés par les hausses répétées des taux d’intérêt. pic.twitter.com/cdVE9IQzmH —@fordnation

Sur son site Internet, la Banque du Canada affirme qu’elle est responsable de la promotion du bien-être économique et financier du Canada, ce qui inclut le maintien d’une inflation faible et stable.

Sean Gordon, consultant en relations avec les médias de la Banque du Canada, a déclaré jeudi dans un communiqué que la banque n’avait aucun commentaire sur la lettre d’Eby « car nous sommes actuellement dans une période d’interdiction avant notre prochaine décision sur les taux d’intérêt ».

La Banque du Canada annonce sa décision politique clé, la fixation des taux d’intérêt, huit fois par an. Les membres du conseil d’administration de la banque observent une période d’interdiction de commentaires au moment où les décisions sont prises, indique le site Internet de la banque.

La banque n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur la lettre de Ford.