Le premier ministre de l’Ontario avale une abeille (VIDÉO)

Doug Ford a inhalé l’insecte alors qu’il discutait de la privatisation des soins de santé au Canada

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a accidentellement avalé une abeille au milieu d’une conférence de presse vendredi à Dundalk, alors qu’il discutait de l’avenir du système de santé canadien, désamorçant un moment potentiellement tendu.

Après avoir déclaré «tout est sur la table” concernant la privatisation potentielle controversée du système géré par l’État, Ford a été interrompu par l’insecte qui descendait son gosier.

“Bon Dieu, je viens d’avaler une abeille !” s’exclama-t-il, s’excusant auprès de la foule riante de journalistes pour l’interruption et prédisant correctement que la vidéo de l’insecte voleur de spectacles serait “rejoué encore et encore.”

“Mec, il est descendu par la trappe», a plaisanté le premier ministre. “Je vais hurler ce soir en regardant cette cassette… Je ne me souviens même plus de quoi nous parlons, je vais me précipiter à l’hôpital pour sortir cette abeille d’ici,” il a dit.

Alors que Ford a insisté sur le fait que les Canadiens resteront «100 pourcent« Couvert par le système national de santé, il a appelé la province à «faire preuve de créativité” pour joindre les deux bouts, insistant sur le fait qu’ils ne peuvent pas “continuer à faire la même chose et s’attendre à un résultat différent.”

Les pénuries de personnel ont forcé les salles d’urgence à travers le pays à fermer, parfois pendant des jours à la fois, ce qui a conduit la ministre de la Santé Sylvia Jones à menacer de privatiser davantage le système. L’Ontario a le plus faible ratio d’infirmières par habitant au pays, avec seulement 665 infirmières pour 100 000 habitants.

Alors que Ford et d’autres défenseurs du rôle accru des sociétés privées dans le domaine de la santé ont insisté sur le fait que les services resteront gratuits pour tous les Canadiens, les critiques craignent que davantage de privatisation ne crée un système à deux vitesses dans lequel les pauvres sont confrontés à “mauvais soins, obstacles à l’accès», et des temps d’attente plus longs, tandis que le personnel qualifié fuit les cliniques publiques pour profiter du secteur privé.