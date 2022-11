Le premier ministre de l’Ontario annonce un plan visant à prolonger la réduction de la taxe provinciale sur l’essence

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a déclaré qu’une réduction de la taxe provinciale sur l’essence en place depuis l’été serait prolongée d’un an.

La réduction de taxe, qui est entrée en vigueur le 1er juillet et devait expirer le 31 décembre, a réduit les prix à la pompe de 5,7 cents le litre.

Lors d’une conférence de presse dimanche matin à Toronto, Ford a annoncé son intention de déposer une législation qui prolongerait la réduction jusqu’à la fin de 2023.

Ford a déclaré que l’extension apporterait aux gens “un certain soulagement nécessaire à la pompe” et que le ménage moyen peut s’attendre à économiser environ 195 dollars au cours de l’année.

Dans un communiqué, le chef par intérim du NPD de l’Ontario, Peter Tabuns, a critiqué cette décision, affirmant qu’elle “laisserait les gens en difficulté”.

« Les Ontariens sont écrasés par la montée en flèche du coût de l’épicerie, du logement et des factures de services publics, et ils ont besoin de plus d’aide », a déclaré Tabuns. « Nous devrions rétablir et étendre le contrôle des loyers réels. Nous devrions doubler les taux d’aide sociale. Nous devrions aider les gens à réduire leurs factures de gaz naturel. Nous devrions nous attaquer aux sociétés avides qui utilisent le couvert de l’inflation pour arnaquer les gens.

L’annonce intervient un jour avant que la province ne publie son énoncé économique d’automne.

L’Ontario est en bonne santé financière. Un rapport publié il y a deux semaines par le Bureau de la responsabilité financière de la province prévoit des excédents budgétaires dans un avenir prévisible.

Le chien de garde financier prévoit un excédent de 100 millions de dollars à la fin de cet exercice et un excédent de 8,5 milliards de dollars en 2027-2028.

Le ministre des Finances, Peter Bethlenfalvy, a annoncé en septembre que l’Ontario avait terminé le dernier exercice financier avec un excédent de 2,1 milliards de dollars, bien loin du déficit de 33 milliards de dollars prévu dans le budget, grâce à l’inflation et à une économie forte.