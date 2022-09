Le premier ministre de l’Î.-P.-É. condamne l’attaque présumée au festival acadien

SUMMERSIDE, Î.-P.-É. –

Le premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard condamne ce qu’il qualifie d’actes de « racisme et de haine » la semaine dernière dans un centre de loisirs d’un village à l’ouest de Summerside, à l’Île-du-Prince-Édouard

Dennis King réagit aux informations selon lesquelles un employé et un client d’un groupe qui aide les nouveaux arrivants francophones à s’établir dans la province auraient été agressés physiquement et verbalement lors d’un festival acadien.

La coopérative d’intégration francophone de l’Île-du-Prince-Édouard affirme que la GRC a lancé une enquête sur les allégations de violence dans le village d’Abrams, à l’Île-du-Prince-Édouard

La GRC de Summerside a déclaré avoir répondu à un rapport faisant état d’une perturbation à l’extérieur du centre de loisirs Évangéline aux premières heures de samedi.

Ils disent avoir trouvé cinq hommes impliqués dans une altercation dans un parking et que deux d’entre eux ont été transportés à l’hôpital avec des blessures ne mettant pas leur vie en danger.

King dit que ce qui s’est passé n’est pas acceptable et ne sera pas toléré, et il appelle tous les Insulaires à condamner les prétendus actes violents et racistes.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 7 septembre 2022.