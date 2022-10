Le premier ministre de l’Alberta s’engage à protéger les non vaccinés – Kelowna Capital News

Danielle Smith, assermentée mardi en tant que nouvelle première ministre de l’Alberta, a déclaré qu’elle bouleverserait le niveau supérieur du système de santé d’ici trois mois et modifierait la loi provinciale sur les droits de la personne pour protéger ceux qui choisissent de ne pas se faire vacciner.

“(Les non vaccinés) ont été le groupe le plus discriminé que j’aie jamais vu de ma vie”, a déclaré Smith aux journalistes à l’Assemblée législative.

“Je ne pense pas avoir déjà vécu une situation dans ma vie où une personne a été renvoyée de son travail ou n’a pas été autorisée à regarder ses enfants jouer au hockey ou n’a pas été autorisée à rendre visite à un être cher en soins de longue durée ou à l’hôpital, n’ont pas le droit de prendre l’avion pour traverser le pays pour voir leur famille ou même traverser la frontière.

“Nous n’allons pas créer une société ségréguée sur la base d’un choix médical.”

Plus tôt dans la journée, Smith a été assermenté par le lieutenant-gouverneur. Salma Lakhani lors d’une cérémonie à Government House.

Dans un discours prononcé là-bas, Smith a déclaré: «Les Albertains ont vécu tellement de choses au cours des deux dernières années et demie. Nos droits et libertés ont été mis à l’épreuve.

“En tant que chef de ce gouvernement, je veillerai à ce que ces droits et libertés soient protégés et ne soient plus jamais tenus pour acquis.”

Smith, 51 ans, s’est présenté et a remporté la course à la direction du Parti conservateur uni la semaine dernière pour remplacer Jason Kenney en tant que chef et premier ministre.

Elle s’est présentée sur la promesse d’assurer la protection des droits de la personne aux personnes non vaccinées et de licencier la haute direction des services de santé de l’Alberta, le fournisseur de soins de première ligne de la province.

Elle a déclaré que l’AHS avait bâclé le travail pendant la pandémie de COVID-19 en ne respectant pas les directives du cabinet pour augmenter la capacité de pointe alors que les hospitalisations montaient en flèche, tout en mettant en œuvre des règles sur les vaccins qui épuisaient les effectifs.

“Lorsqu’ils ne parviennent pas à atteindre les objectifs et à ne pas suivre la direction, vous changez de direction. Et c’est donc ce que nous allons faire », a déclaré Smith. “Mon intention serait de mettre en place une nouvelle structure de gouvernance dans les 90 jours.”

Smith a également annoncé qu’elle prévoyait de remplacer la Dre Deena Hinshaw au poste de médecin hygiéniste en chef de l’Alberta.

Hinshaw a été salué au début de la pandémie, puis a fait l’objet de critiques alors que les hôpitaux étaient débordés.

« J’apprécie le travail que le Dr Deena Hinshaw a fait, mais je pense que nous sommes dans une nouvelle phase où nous parlons maintenant de traiter le coronavirus comme endémique, comme nous le faisons avec la grippe. Je vais donc développer une nouvelle équipe de conseillers en santé publique », a déclaré Smith.

Smith occupera également le poste de ministre des Affaires intergouvernementales et prévoit d’annoncer un cabinet révisé le 21 octobre.

Avant la cérémonie d’assermentation, Kenney a officiellement remis sa démission en tant que premier ministre. Il a annoncé qu’il démissionnait des mois plus tôt à la suite d’un vote de soutien sans intérêt de 51% lors d’un examen de la direction du parti.

Smith et Kenney se sont battus publiquement pendant la campagne à la direction. Il a qualifié sa promesse fondamentale de créer une loi sur la souveraineté de l’Alberta pour rejeter les lois fédérales et les décisions des tribunaux comme des «fous» et un fusible pour allumer un baril de poudre de troubles politiques et économiques.

Smith a déclaré qu’elle n’avait pas eu de nouvelles directement de Kenney depuis sa victoire jeudi dernier.

“Je l’ai contacté et il n’a pas accepté mon invitation à une réunion”, a-t-elle déclaré. « Je pense que le premier ministre a besoin d’un peu de temps et je suis prêt à lui en donner un peu. C’est un gros ajustement.

Smith n’a pas de siège à l’Assemblée législative, mais a annoncé au cours de la fin de semaine qu’elle se présenterait à une élection partielle pour combler un siège vacant à Brooks-Medicine Hat, dans le sud de l’Alberta.

Elections Alberta a déclenché l’élection partielle du 8 novembre.

Presque tous les rivaux à la direction de Smith et d’autres membres du caucus de l’UCP ont critiqué l’acte de souveraineté proposé par Smith comme inconstitutionnel et intenable.

À Calgary, la chef du NPD de l’opposition, Rachel Notley, a déclaré qu’elle et la porte-parole en matière de justice, Kathleen Ganley, avaient écrit à tous les membres du caucus de l’UCP et leur avaient demandé de s’y opposer en personne à l’Assemblée législative.

« S’ils disaient la vérité sur la piste de la course à la direction, l’essentiel est qu’ils ne peuvent pas laisser passer ce projet de loi. Il est temps de faire passer la province avant la fête et de faire ce qu’il faut », a déclaré Notley.

La prochaine élection générale est prévue pour le 29 mai et Smith a déclaré qu’elle ne convoquerait pas de vote plus tôt.

