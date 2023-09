Le premier ministre de l’Alberta ordonne l’examen des cuisines communes à Calgary alors que des centaines d’enfants sont malades d’E. coli

La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a déclaré qu’une cuisine centrale soupçonnée d’être liée à une épidémie d’E. coli à Calgary qui a rendu des centaines d’enfants malades a été fermée pour une durée indéterminée, et elle a ordonné un examen de toutes les cuisines communes qui desservent les garderies de la ville.

Smith a également déclaré qu’elle offrirait un paiement unique de 2 000 $ aux parents d’enfants touchés par l’épidémie, et a appelé les garderies concernées à rembourser les parents pour tout les frais engagés pendant que les enfants ne pouvaient pas fréquenter la garderie .

« Je vous assure que nous irons au fond de cette affaire, que nous identifierons la cause et que nous mettrons en place les mesures nécessaires pour garantir que cela ne se reproduise plus. »

Cela survient après une épidémie de E. coli, producteur de toxine shiga, qui peut causer de graves problèmes. L’épidémie a envoyé des enfants à l’hôpital et certains sont sous dialyse après avoir développé le syndrome hémolytique et urémique (SHU), une maladie qui affecte les reins.

Les responsables de la santé ont déclaré qu’il est probable que la source de l’épidémie soit liée à une cuisine commune qui fournissait de la nourriture aux garderies touchées, mais la cause de l’épidémie reste non identifiée.

Smith est devenue émue lors de la conférence de presse de vendredi et a déclaré que le seul réconfort qu’elle peut offrir est que chaque enfant malade reçoive les meilleurs soins possibles.

Le Dr Mark Joffe, à droite, médecin-hygiéniste en chef de l’Alberta, parle aux médias d’une épidémie d’E-coli dans plusieurs garderies de Calgary, sous le regard de la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, à Calgary, vendredi. (Jeff McIntosh/La Presse Canadienne)

« C’est une douleur inimaginable et j’ai le cœur brisé par ce que vivent ces familles. »

Elle a déclaré qu’il fallait adopter de nouveaux règlements et normes concernant les cuisines centrales qui desservent les garderies, et que la province avait entamé un examen de ces cuisines, dirigé par le ministre des Services à l’enfance et à la famille, Searle Turton.

Smith a déclaré que Turton présenterait tous les changements suggérés.

« Nous voulons nous assurer que les parents comprennent – ​​qui se trouvent dans une situation similaire – que des inspections ont lieu, que les normes sont extraordinairement élevées et qu’il n’y a aucune tolérance pour toute sorte de mauvaises pratiques de manipulation des aliments qui peuvent conduire à cela. « .

Dans un rapport d’inspection environnementale de la cuisine de KidsU Centennial – Fueling Minds Inc. — la cuisine commune utilisée par les garderies qui serait liée à l’épidémie — AHS a détaillé les principaux problèmes de santé, notamment des infestations de blattes et une manipulation dangereuse des aliments le 5 septembre. la date de l’inspection, qui a eu lieu le lendemain de la déclaration du foyer.

AHS a déclaré que l’inspection a également révélé des cas où les aliments n’étaient pas manipulés de manière à pouvoir être consommés sans danger, ainsi qu’un manque d’équipement approprié pour conserver les aliments au frais pendant le transport.

REGARDER | Le médecin-hygiéniste en chef de l’Alberta fait le point sur E. coli

337 cas confirmés d’E. Coli, selon le médecin-hygiéniste en chef de l’Alberta « L’objectif de toutes les personnes impliquées dans cette situation est d’aider ces enfants à aller mieux », a déclaré le Dr Mark Joffe lors d’une conférence de presse vendredi.

Le rapport montre d’autres violations signalées à plusieurs reprises avant l’inspection de septembre, notamment des violations répétées concernant le lave-vaisselle de la cuisine.

Le Dr Mark Joffe, médecin-hygiéniste en chef de l’Alberta, a déclaré qu’il comprenait les inquiétudes des parents quant aux raisons pour lesquelles la cuisine centrale a été autorisée à continuer de fonctionner après un certain nombre de violations, mais a déclaré qu’en vertu de la Loi sur la santé publique, l’AHS n’a pas la capacité de fermer définitivement une installation de manipulation de produits alimentaires à moins que des violations critiques persistent.

« Il y avait des inquiétudes concernant cet établissement et nos inspecteurs de la santé publique ont plus que doublé leurs visites. La dernière inspection de routine de la cuisine a eu lieu fin avril 2023 », a déclaré Joffe.

Il a déclaré que deux infractions avaient été constatées à ce moment-là et qu’elles avaient été corrigées en fin de journée.

« Je reconnais certainement que cela n’est qu’un maigre réconfort pour les parents d’enfants tombés malades. Je n’essaie en aucun cas d’excuser cet opérateur, mais les inspecteurs ont fait leur travail. »

Smith a déclaré qu’elle examinerait également s’il était nécessaire de modifier la loi concernant le fonctionnement des cuisines.

« Si [Joffe] n’a pas le pouvoir de fermer la cuisine et de la garder fermée, je n’ai certainement pas le pouvoir de la fermer et de la garder fermée. Quelqu’un devrait avoir cette autorité », a déclaré Smith.

Joffe a déclaré que l’épidémie restait très grave, mais qu’ils étaient « encouragés » par le fait que le nombre de patients hospitalisés s’est stabilisé.

Vendredi, il y avait 337 cas confirmés en laboratoire d’E. coli en lien avec l’épidémie. Dix patients souffrent de SHU et six sont dialysés.

REGARDER | La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, et les responsables de la santé répondent aux questions des journalistes

Le premier ministre de l’Alberta et le CMOH feront le point sur l’épidémie d’E. coli à Calgary La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, ainsi que les responsables de la santé de l’AHS, devraient faire le point sur l’épidémie.

Il existe également 26 cas de transmission secondaire dans les ménages liés à l’épidémie. De plus, un enfant a été testé positif à E. coli et n’a pas fréquenté l’une des garderies impliquées.

Joffe a déclaré que l’enfant avait vu des symptômes apparaître au cours du long week-end de septembre.

Dans un communiqué, AHS a déclaré avoir émis un ordre de fermeture d’une garderie supplémentaire à Calgary – JCC Childcare – et assurer un suivi auprès des familles après qu’un enfant ait été testé positif à E. coli.

« AHS est en contact avec la famille pour enquêter plus en profondeur afin de déterminer si cela est lié à l’épidémie de Fueling Brains. Un examen plus approfondi visera à confirmer s’il existe un lien », indique le communiqué.

« AHS communique directement avec les familles de cette nouvelle garderie, Calgary JCC Childcare, les informant qu’un cas de STEC E. coli dans leur garderie fait l’objet d’une enquête et leur fournit des conseils sur la surveillance des symptômes et des directives sur la recherche de soins cliniques et de tests pour ceux qui présentent des symptômes.

Un porte-parole de Calgary JCC Childcare a déclaré qu’il pensait que le cas unique résultait d’une interaction entre un enfant de sa garderie et un enfant qui fréquentait l’un des sites Fueling Brains concernés.

La directrice exécutive Rhona Shore a déclaré immédiatement après avoir appris le test positif qu’ils a prévenu tous leurs parents et a immédiatement fermé leur garderie.

« Actuellement, il n’y a pas de cas supplémentaires et toutes nos familles de garde d’enfants ont reçu des kits de test et procéderont à des tests avant de rouvrir les portes de notre garderie », a-t-elle déclaré.

« Nous restons en contact étroit avec la famille de l’enfant touché et leur souhaitons un prompt rétablissement. »

AHS s’attend à ce que les cas continuent d’augmenter à mesure que les résultats de laboratoire reviennent.

La conférence de presse intervient un jour après qu’un certain nombre de parents d’enfants malades ont envoyé une lettre au premier ministre, dans laquelle ils abordent le manque de commentaires publics de Smith dans les jours qui ont suivi l’épidémie. Ils ont également demandé ce que la province ferait pour répondre à la situation.

L’enfant de John Greenhow se remet encore d’E. coli. Il a dit qu’il s’agissait d’une situation « d’impuissance ».

Il a déclaré que le paiement de la province pourrait ne pas constituer une compensation financière suffisante pour toutes les familles touchées, car certaines ont dû s’absenter de longues périodes de travail, mais il a ajouté qu’il pensait que c’était un pas dans la bonne direction.

REGARDER | Un parent de Calgary décrit ce que c’était dans les jours qui ont suivi que son enfant soit tombé malade à E. coli

Voir un enfant souffrir d’E. coli était « déchirant », dit un parent John Greenhow, dont l’enfant a reçu un traitement dans un hôpital de l’Alberta après avoir contracté E. coli, affirme que son enfant va mieux, mais il est frustré par le manque de réponses après une expérience « effrayante et déroutante » et « vraiment déchirante ».

« Je veux voir donner suite à l’examen des réglementations qui ne servent pas les personnes les plus vulnérables et les plus innocentes de notre population, les enfants qui mangent dans ces cuisines », a déclaré Greenhow.

Un jour plus tôt, la première ministre avait déclaré qu’elle n’excluait rien – y compris une enquête publique – lorsqu’il s’agirait de découvrir exactement comment l’épidémie s’est produite et comment l’urgence s’est déroulée.

Greenhow a déclaré qu’il pensait qu’une enquête publique était le bon niveau de contrôle et de visibilité pour l’incident.

Veuillez consulter un message de notre co-fondateur : Je m’appelle Faisal Alimohd. Je suis père, mari et co-fondateur de Fueling Brains.

Cette semaine a été incroyablement difficile pour tout le monde. —@FuelingBrains

Onze garderies ont été fermées à la suite de l’éclosion, en raison de leur lien avec la cuisine commune, mais quatre de ces garderies n’ont pas été touchées par l’éclosion.

Toutes ces garderies ont depuis été autorisées à rouvrir par AHS.

Plusieurs des garderies concernées sont gérées par Fueling Brains, qui partage une « propriété similaire » avec Fueling Minds, la cuisine commune, mais constitue une entité distincte, selon un responsable de Fueling Brains.

Fueling Brains a publié vendredi un article sur la réouverture des centres sur les réseaux sociaux.

« Alors que nous rouvrons nos campus, nous reconnaissons que nous confier vos enfants est une décision importante. Nous restons dévoués à l’éducation de vos enfants et travaillerons chaque jour pour rétablir la confiance avec les familles que nous servons », la série de messages attribués au co-fondateur Faisal Alimohd lus en partie.

« Nous travaillons sur une solution adaptée aux parents qui pourrait impliquer l’extension des crédits, l’octroi de remboursements et/ou l’abandon des licenciements pour les familles concernées. »