Le premier ministre de l’Alberta défend de nouvelles règles interdisant les mandats de masque scolaire et l’apprentissage en ligne uniquement

La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, défend de nouvelles règles ordonnant aux écoles de fournir un apprentissage en personne pendant la vague actuelle de maladies virales, affirmant qu’une réponse claire et mesurée est cruciale pour les élèves et les parents.

“Nous avons besoin d’un environnement scolaire normal pour nos enfants, et nous devons nous assurer que les salles de classe restent ouvertes pour pouvoir soutenir nos parents”, a déclaré Smith lors d’une conférence de presse à Medicine Hat vendredi.

“C’est pourquoi nous avons pris la décision que nous avons prise – de donner cette direction claire.”

Ses commentaires sont intervenus un jour après qu’elle a annoncé des changements réglementaires stipulant que les conseils scolaires doivent offrir un apprentissage en personne. Les écoles ne peuvent pas non plus exiger que les élèves portent des masques à l’école ou être obligés de suivre des cours en ligne.

Les modifications prennent effet immédiatement.

“Tout le monde est invité à porter un masque s’il estime que c’est le bon choix pour lui, mais nous ne devrions pas forcer les parents à masquer leurs enfants, et nous ne devrions pas refuser l’éducation aux enfants qui se présentent sans masque”, dit Smith.

Elle a déclaré que les règles du masque et le passage de l’apprentissage en ligne à l’apprentissage en personne avaient nui à la santé mentale, au développement et à l’éducation des élèves pendant la pandémie de COVID-19 et avaient contraint les parents à se démener pour prendre des dispositions en matière de garde d’enfants lorsque les écoles fermaient.

C’est fini, dit Smith.

“Nous n’allons tout simplement pas normaliser ce genre de mesures extrêmes à chaque saison de virus respiratoires”, a-t-elle déclaré.

Les conseils scolaires ont demandé plus de directives car une multitude de maladies respiratoires et gastro-intestinales saisonnières, ainsi que certains cas de COVID-19, ont entraîné des taux d’absentéisme élevés en classe et ont bloqué les hôpitaux pour enfants.

À Edmonton, Trisha Estabrooks, présidente du conseil d’administration des écoles publiques d’Edmonton, a déclaré que la décision apportait la clarté que le conseil recherchait.

“Tous les Albertains comprennent maintenant qu’il n’est pas de la compétence, et qu’il n’aurait jamais dû être de la compétence des conseils scolaires individuels, de prendre des décisions qui appartiennent aux responsables de la santé”, a déclaré Estabrooks.

Elle a déclaré que la province avait clairement indiqué que toute future ordonnance de santé publique remplacerait les nouvelles règles.

Le changement d’apprentissage en personne s’applique de la 1re à la 12e année dans tous les milieux scolaires, y compris les écoles publiques, séparées, francophones, publiques à charte et indépendantes.

Sandra Palazzo, présidente du conseil d’administration des écoles catholiques d’Edmonton, a fait écho à Estabrooks en disant que les divisions scolaires ont maintenant plus de clarté.

“Nous apprécions également vraiment que nous continuions à avoir ces opportunités d’avoir des discussions avec le ministère, en cas de circonstances atténuantes qui pourraient survenir”, a-t-elle déclaré.

“Et [we’re] également heureux que la Loi sur la santé publique ait préséance sur la Loi sur l’éducation s’il y a lieu de prendre des mesures plus strictes. »

Le changement de masquage s’applique à ces mêmes niveaux et écoles, mais aussi aux services à la petite enfance.

L’opposition NPD a critiqué les nouvelles règles, affirmant qu’il n’est pas réaliste d’obliger les écoles à être tout pour tous les élèves tout en gérant une vague de maladies virales et en ne fournissant pas de soutien supplémentaire pour le faire.

Jason Schilling, chef de l’Alberta Teachers ‘Association, a déclaré que le gouvernement devait travailler avec les conseils scolaires pour déterminer comment faire en sorte que cela fonctionne.

“Vous avez des écoles qui ont du mal à doter le bâtiment en personnel, [they] ne peuvent pas trouver d’enseignants suppléants, les enseignants sont malades, ils couvrent les cours les uns des autres, les directeurs d’école couvrent les cours », a déclaré Schilling dans une interview.

“Et puis dire que si vous allez en ligne, vous devez toujours offrir la même programmation en personne – nous n’avons tout simplement pas les gens pour le faire.”

Wing Li, directeur des communications pour l’organisation de défense de l’éducation publique, Support our Students, a déclaré qu’il sera difficile pour les écoles d’offrir un apprentissage hybride sans aucune ressource supplémentaire.

“Il n’y a pas d’enseignants”, a déclaré Li dans une interview. “Le pivotement en ligne était principalement dû à des pénuries de personnel, qui sont pires maintenant depuis trois ans.”

Li a déclaré que l’apprentissage en ligne est difficile pour les étudiants mais, lorsqu’il est temporaire et soutenu, peut protéger les écoles et les communautés contre la propagation de la maladie.

“Il s’agit d’une utilisation assez agressive de la Loi sur l’éducation pour enchâsser une idéologie”, a-t-elle déclaré.