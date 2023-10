La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a déclaré jeudi aux délégués lors d’une conférence sur le climat à Calgary que parvenir à un réseau électrique dépendant des énergies renouvelables d’ici 2035 était une « pensée fantastique ».

Smith a déclaré que l’atteinte de cet objectif dans 12 ans pourrait entraîner des pannes d’électricité parce que l’Alberta ne disposerait pas d’une source fiable d’énergie de base, comme le gaz naturel.

Son gouvernement plaide en faveur d’un réseau zéro émission nette d’ici 2050.

« Quelqu’un pense-t-il qu’il serait possible d’obtenir toutes les décisions concernant l’emplacement, la réglementation, les Premières Nations, les différents niveaux de consultation des propriétaires fonciers, les questions environnementales ? Quelqu’un pense-t-il qu’il serait possible de construire cela en 12 ans, à partir d’aujourd’hui ? ?” a-t-elle demandé aux personnes présentes au Sommet sur le climat 2023 à Calgary.

« Oui », ont répondu de nombreuses personnes dans l’auditoire, parmi lesquelles des experts en énergie propre de l’industrie, du gouvernement et des universités, ainsi que des communautés autochtones et rurales.

Smith a ensuite demandé aux personnes présentes ce qu’elles savaient et que ses « experts de l’industrie » ignoraient et elle s’est demandé ce que ferait l’Alberta lorsqu’il n’y aurait ni soleil ni vent. Quelqu’un dans le public a crié : « Batteries ».

« Énergie éolienne, solaire et par batterie »

“Parlons des batteries pendant une minute, car je sais que tout le monde pense que cette économie va fonctionner grâce à l’énergie éolienne, solaire et aux batteries, et ce n’est pas le cas”, a déclaré Smith.

“Nous avons besoin de solutions légitimes et réelles qui s’appuient sur une puissance de base plutôt que sur une réflexion fantaisiste.”

Une porte-parole d’Environnement et Changement climatique Canada a déclaré dans un courriel que l’objectif fédéral global de carboneutralité est de 2050, tout comme l’Alberta.

“En fait, une nouvelle usine à gaz majeure a été mise en service et pourrait fonctionner jusqu’en 2043 dans le cadre de la réglementation sur l’électricité propre”, a écrit Kaitlin Power, faisant référence à l’objectif du réseau énergétique de 2035.

“Les projets de réglementation sont conçus avec au moins 12 ans avant leur entrée en vigueur, ce qui laisse le temps d’attirer les investissements et d’ajuster la prise de décision.

« Grâce aux flexibilités que nous avons intégrées, il n’y a pas de falaise pour les centrales au gaz naturel. Dans leur forme actuelle, le règlement permettrait à 73 centrales au gaz naturel existantes de continuer à fonctionner en Alberta dans une certaine capacité au-delà de 2035, ce qui représente plus de la moitié de la charge de base. capacité.”

La chef de l’opposition néo-démocrate, Rachel Notley, s’est dite préoccupée par le message de Smith aux Albertains.

“En ce qui concerne la pensée fantastique, je pense qu’avec le premier ministre, ce cheval a quitté l’écurie”, a-t-elle déclaré aux journalistes après le discours de Smith.

« Demi-vérités et désinformation »

Notley a déclaré que « l’incapacité répétée du premier ministre à être franc » affecte la certitude des investisseurs et l’économie de la province.

« Je crois qu’avec la science, avec des efforts concertés et avec une politique publique judicieuse, nous pouvons faire tout ce que nous entreprenons en Alberta. Nous avons une histoire en la matière et nous pouvons le faire à l’avenir », a déclaré Notley.

“Nous ne pouvons pas y parvenir en nous mettant la tête dans le sable, en inventant des demi-vérités et des informations erronées et en nous éloignant de notre rôle de leader, et c’est exactement ce qu’elle préconise.”

Les commentaires de Smith lors de la conférence sur le climat de Calgary sont intervenus un jour après qu’elle ait qualifié l’une des principales institutions de recherche sur l’énergie au monde de « n’être plus crédible ».

L’Agence internationale de l’énergie a récemment publié un rapport indiquant que la demande de combustibles fossiles devrait atteindre son maximum au cours de cette décennie.

Smith a déclaré que l’agence ne faisait plus d’analyses, n’indiquait plus les résultats souhaités et ne dessinait plus les moyens d’y parvenir.

Elle a déclaré qu’elle préférait obtenir ses informations auprès d’analystes du secteur privé.

L’Agence internationale de l’énergie compte 31 pays membres et travaille avec des groupes tels que l’Organisation des pays exportateurs de pétrole, le G20 et les Nations Unies dans la recherche de ses rapports, qui font la une des journaux du monde entier.

Keith Stewart, stratège énergétique principal chez Greenpeace Canada, a déclaré qu’il était remarquable de voir le premier ministre du côté de l’OPEP plutôt que celui de l’Agence internationale de l’énergie ou des climatologues.

“Elle n’aime peut-être pas ce que nous disent les données sur la demande de pétrole ou le changement climatique, mais cela n’en reste pas moins vrai”, a-t-il déclaré dans un courrier électronique.