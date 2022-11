Le premier ministre de la Saskatchewan présente ses excuses après que le tueur ait été invité au discours du Trône – Kelowna Capital News

Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, s’est excusé lundi après qu’un tueur notoire ait assisté au discours du trône du gouvernement sur la répression du crime la semaine dernière – et est allé encore plus loin en supprimant les fonctions de caucus du membre qui avait invité Colin Thatcher.

Bien qu’il n’ait pas invité Thatcher, Moe a déclaré qu’il était ultimement responsable en tant que premier ministre et chef du caucus du gouvernement.

Thatcher, qui a 84 ans, a été invité par le membre de l’Assemblée législative Lyle Stewart, qui a été démis de ses fonctions de secrétaire législatif à compter de lundi.

«À tous ceux qui ont assisté au discours du trône, à tous les membres de cette assemblée et à tous les habitants de la Saskatchewan, je présente mes excuses sans équivoque», a déclaré Moe lundi à la chambre de l’Assemblée législative de la Saskatchewan.

La semaine dernière, Moe a refusé de s’excuser, affirmant qu’il n’avait pas prolongé l’invitation.

“Moi? De quoi pourrais-je m’excuser ? » Moe a déclaré jeudi. « Il s’agit d’un individu (membre) qui a invité quelqu’un, pas d’un gouvernement qui a invité quelqu’un. Je pense que nous devons faire cette distinction.

Moe a dit qu’il avait pris le week-end pour réfléchir.

«En tant qu’individus, chacun de nous doit faire un effort pour s’assurer que nous faisons tout ce que nous pouvons pour mettre fin à la violence interpersonnelle et domestique dans nos familles, dans nos cercles d’amis, dans nos communautés et dans toute la province», a déclaré Moe dans le législature, faisant référence au taux élevé de violence familiale en Saskatchewan.

Il portait une cravate violette, une couleur associée à la Journée internationale de la femme – la même qu’il portait pour marquer l’occasion plus tôt cette année.

« Nous devons tous être des leaders chaque jour lorsqu’il s’agit de mettre fin à ces actes de violence. C’est encore plus important lorsqu’il s’agit de notre gouvernement provincial.

Stewart, qui était dans la chambre lorsque Moe a présenté ses excuses, n’a pas établi de contact visuel avec le premier ministre pendant qu’il parlait.

Le député a déclaré dans une déclaration écrite la semaine dernière que c’était “une erreur de jugement” d’inviter son ami de longue date Thatcher au discours.

L’ex-femme de Thatcher, JoAnn Wilson, a été retrouvée battue et abattue dans le garage de sa maison de Regina en 1983.

Thatcher, qui était ministre de l’Énergie sous l’ancien premier ministre conservateur Grant Devine, a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et condamné à la prison à vie. Il a passé 22 ans derrière les barreaux avant d’obtenir une libération conditionnelle totale en 2006.

L’opposition NPD a critiqué l’invitation et a demandé au gouvernement de retirer Stewart et la ministre de la Police Christine Tell de leurs fonctions.

Stewart et Tell ont d’abord déclaré qu’ils n’étaient pas préoccupés par l’optique d’avoir Thatcher au discours.

“Il a le droit d’être ici”, a déclaré Tell après le discours du Trône de la semaine dernière. « C’est un citoyen de notre province qui a payé sa dette envers la société. C’est comme ça.”

Elle a qualifié à tort Thatcher d’homme libre, mais il purge toujours une peine d’emprisonnement à perpétuité et se présente à un agent de libération conditionnelle.

Le gouvernement a refusé de rendre Tell disponible pour une entrevue lundi.

“Je pense que le fait que nous n’ayons pas vu la ministre Tell sortir et répondre à ses commentaires très décalés la semaine dernière n’a montré aucune indication qu’elle est revenue sur ces commentaires”, a déclaré la chef du NPD de l’opposition, Carla Beck. “Et si elle refuse de s’excuser, je pense que c’est un motif pour qu’elle soit démis de ses fonctions.”

Moe a confirmé qu’il ne sanctionnerait pas Tell pour ses remarques et que ses excuses sont au nom de l’ensemble de son caucus du Parti de la Saskatchewan.

—Mickey Djuric, La Presse canadienne

