Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse dénonce le manque de coopération des entreprises de téléphonie cellulaire – Kelowna Capital News

Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse a adressé une réprimande cinglante aux entreprises de télécommunications qui desservent la province, affirmant que trop de résidents étaient toujours sans service de téléphonie cellulaire quatre jours après que la tempête post-tropicale Fiona a rugi sur la côte Est.

“Les Néo-Écossais se demandent quand leur service sera rétabli, l’ampleur des pannes et ce que les entreprises prévoient de faire pour que cela ne se reproduise plus”, a déclaré Houston mercredi dans un communiqué. “Il ne fait aucun doute que nous avons besoin que nos entreprises de télécommunications intensifient et soient plus transparentes.”

Les quatre entreprises ont répondu par des déclarations soulignant leur coopération avec la province et leurs efforts pour rétablir le service.

Le premier ministre a déclaré que le gouvernement avait demandé à Bell Aliant, Eastlink, Rogers et Telus d’envoyer des représentants au centre de coordination d’urgence de la province avant l’arrivée de Fiona, mais il a déclaré qu’aucun d’entre eux n’était initialement disposé à coopérer.

« Eastlink, Rogers et Telus ont refusé d’assister… en personne lors de la réponse initiale », a déclaré le premier ministre.

Bell Aliant, cependant, a finalement envoyé quelqu’un après que la province se soit plainte auprès de la haute direction, mais le premier ministre a déclaré que le représentant était parti après deux jours pour travailler virtuellement.

La société a publié un communiqué indiquant que son représentant devait quitter le site dimanche parce qu’il devait sécuriser sa propre propriété, mais Bell Aliant a déclaré qu’elle restait connectée au centre. “Le 911 et notre réseau d’intervention d’urgence sont également restés pleinement fonctionnels tout au long de la tempête et des conséquences”, a déclaré la porte-parole Katie Hatfield.

«Nous avons également fait participer un représentant à chaque disponibilité médiatique (du bureau de gestion des urgences)… et nous nous engageons à tenir les clients informés via les médias, nos canaux de médias sociaux, nos sites Web, nos centres d’appels et nos magasins.»

Au plus fort de la tempête, la majorité des réseaux sans fil et filaires de Bell Aliant étaient opérationnels et « à ce stade, ils sont près d’être de retour à 100 % », a déclaré Hatfield.

Le PDG d’Eastlink, Lee Bragg, a déclaré qu’il pensait que les commentaires du Premier ministre sur les pannes étaient injustes, compte tenu de l’ampleur de la tempête, qui a généré des vents de force ouragan et des ondes de tempête record.

En ce qui concerne la coopération, Bragg a déclaré qu’il n’était pas logique d’envoyer un employé au centre de coordination tant qu’il n’était pas informé du niveau des dommages.

“Il était plus logique d’avoir quelqu’un dans notre centre d’exploitation réseau qui avait accès en temps réel aux informations”, a-t-il déclaré. « Je pense que c’est peut-être le manque de compréhension (de Houston) de la façon dont les réseaux sont gérés…. C’était l’effort le plus coordonné que j’ai vu, donc je pense que c’est un peu injuste d’être critique.

Quant à Telus, l’entreprise a affirmé qu’elle était « un participant pleinement engagé », collaborant activement avec les autorités provinciales en fournissant des mises à jour opportunes sur les réparations.

Telus a déclaré avoir commencé à travailler avec le Bureau de gestion des urgences le 21 septembre, deux jours avant l’arrivée de la tempête, et avoir participé à 15 appels consécutifs avec le centre de coordination.

Pendant ce temps, Houston a déclaré qu’il avait demandé au ministre fédéral de l’Industrie, François-Philippe Champagne, de tenir les entreprises de télécommunications responsables de fournir des informations sur les pannes de service.

“D’autres fournisseurs de services se sont réunis pour s’assurer que les Néo-Écossais disposent des informations dont ils ont besoin, mais les entreprises de télécommunications sont constamment absentes de la table”, a déclaré Houston.

Plus tard dans la journée, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que Champagne avait convoqué une réunion mercredi soir pour réunir les principales entreprises de télécommunications.

Le premier ministre, qui était dans le sud-ouest de Terre-Neuve pour inspecter les dommages causés par Fiona, a déclaré qu’Ottawa veut s’assurer que les gens ont le service dont ils ont besoin et qu’il y a transparence et responsabilité au sein de l’industrie.

“Les gens comptent sur les télécommunications, en particulier en cas de catastrophe et de reconstruction”, a-t-il déclaré. “Et nous nous attendons à ce que ces entreprises de télécommunications intensifient leur action.”

Un porte-parole de Rogers a déclaré que la société avait travaillé en étroite collaboration avec les gouvernements provincial et fédéral avant et après le passage de la tempête.

“Alors que les zones touchées ont été débarrassées des lignes ou des arbres abattus, nos équipes locales ont pu rétablir les services le plus rapidement possible”, indique le communiqué. “Nous avons maintenant 99% des services rétablis dans la région.”

Mercredi matin, lorsque le premier ministre a publié sa déclaration, plus de 104 000 foyers et entreprises en Nouvelle-Écosse étaient toujours sans électricité, ce qui représente 20 % des clients de Nova Scotia Power. Les pannes, qui ont commencé tôt samedi, ont eu un impact sur le service de téléphonie cellulaire, car les batteries de secours des tours de téléphonie cellulaire éteintes mourront à moins qu’un générateur ne soit installé.

Un mauvais service de téléphonie cellulaire a également été signalé à l’Île-du-Prince-Édouard et dans le sud-ouest de Terre-Neuve, des régions également battues par Fiona.

À Ottawa, le ministre de l’Infrastructure, Dominic LeBlanc, a déclaré que le gouvernement fédéral travaillait avec l’industrie pour créer une redondance dans les services de télécommunications du Canada.

« Plus il y aura de générateurs de secours… mieux nous serons tous », a déclaré LeBlanc lors d’une réunion d’information des ministres. “Donc, le gouvernement accepte que nous ayons la responsabilité … de veiller à ce que nous fassions plus, et nous le faisons rapidement.”

LeBlanc a déclaré que le gouvernement n’hésitera pas à envisager des mesures réglementaires s’il conclut que l’industrie ne fait pas sa part.

Mardi, le chef du NPD, Jagmeet Singh, a déclaré à la Chambre des communes que le service cellulaire dans tout le Canada atlantique avait été interrompu parce que les entreprises de télécommunications n’avaient pas réussi à construire une infrastructure capable de faire face aux conditions météorologiques extrêmes. Lors de la période des questions, il a demandé au gouvernement libéral d’obliger les entreprises à améliorer leurs infrastructures.

La vice-première ministre Chrystia Freeland a déclaré que le gouvernement “travaillait dur avec les compagnies de téléphonie mobile pour s’assurer qu’elles offrent aux Canadiens le service dont ils ont besoin”.

—Michael MacDonald, La Presse canadienne

