Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse demande à Ottawa plus de soutien militaire pour le nettoyage de Fiona

Le premier ministre Tim Houston veut que 1 000 militaires travaillent sur le terrain en Nouvelle-Écosse pour aider au nettoyage de la dévastation de la tempête post-tropicale Fiona qui a semé la semaine dernière dans la province.

Houston a déclaré aux journalistes à Halifax jeudi que son gouvernement avait demandé officiellement au gouvernement fédéral de déployer davantage de troupes. Il a dit qu’il y avait environ 350 membres de l’armée qui aidaient déjà au nettoyage.

“Je suis reconnaissant au gouvernement fédéral pour cela, mais nous avons besoin de bien plus”, a-t-il déclaré.

“Nous avons des ressources militaires incroyables stationnées ici même dans cette province et je sais qu’ils voudraient aider. Je sais qu’ils laisseraient tout tomber pour aider.”

Avec des milliers de personnes toujours sans électricité, Houston a déclaré que plus il y a de personnes disponibles pour aider à abattre les arbres et à déplacer et nettoyer les débris, plus le processus de restauration peut être achevé rapidement.

Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, a déclaré qu’il avait demandé officiellement au gouvernement fédéral un soutien militaire accru pour aider au nettoyage après la tempête. (Radio-Canada)

S’adressant à CBC News jeudi en Nouvelle-Écosse avant que Houston ne rende public sa demande de troupes supplémentaires, la ministre de la Défense nationale Anita Anand a déclaré que le soutien militaire resterait dans la province et la région de l’Atlantique pour aider aussi longtemps que nécessaire.

Anand, qui est originaire de la Nouvelle-Écosse, a déclaré qu’elle n’avait jamais vu une tempête comme Fiona.

Le gouvernement provincial a annoncé jeudi son dernier programme de secours en cas de tempête : une subvention unique de 2 500 $ pour les petites entreprises enregistrées contraintes de fermer pendant au moins cinq jours en raison de la tempête. Le programme devrait coûter environ 10 millions de dollars, et les détails de l’application seront bientôt publiés.

Les candidatures au programme de soutien sont ouvertes

L’annonce arrive le même jour, les candidatures ont été ouvertes pour les programmes annoncés précédemment pour soutenir les personnes qui ont subi une perte de nourriture parce qu’ils étaient sans électricité, ont dû payer pour l’enlèvement d’arbres ou de débris sur leur propriété, ou ont reçu l’ordre de trouver un autre logement en raison de dommages à leur maison.

Le montant total du soutien promis par la province jusqu’à présent est d’environ 50 millions de dollars.

“Le travail du gouvernement est d’aider les gens quand ils en ont le plus besoin”, a déclaré Houston. “C’est maintenant le moment dans cette province.”

Le premier ministre a déclaré que le gouvernement envisageait des programmes de soutien pour d’autres secteurs touchés par la tempête, notamment l’agriculture et la foresterie.

L’industrie agricole “très durement touchée”

Le ministre de l’Agriculture de la Nouvelle-Écosse, Greg Morrow, a déclaré qu’il discutait avec son homologue fédéral et les ministres des autres provinces de l’Atlantique pour déterminer ce qui est possible.

Morrow, qui visite des fermes depuis dimanche, a déclaré que la quantité de dégâts dont il a été témoin est importante.

“Le secteur a été très durement touché”, a-t-il déclaré aux journalistes.

“J’ai été très clair avec le département : ne rien négliger et faire en sorte que cela se fasse rapidement. Nous devons bouger ici. Cela ne peut pas attendre.”

Outre les dommages aux structures, Morrow a déclaré qu’une autre préoccupation était une perte importante de récolte de maïs.

