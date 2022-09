Le premier ministre de la N.-É. fustige les entreprises de télécommunications à la suite de Fiona et demande à Ottawa d’intervenir dans la réglementation

Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, appelle à plus de transparence et de coopération de la part des grandes entreprises de télécommunications, les reprochant de ne pas être plus impliquées dans les efforts de coordination provinciale à la suite d’une tempête majeure qui a interrompu le service pour des centaines de milliers de personnes à travers Canada atlantique.

Dans un communiqué de presse mercredi, le bureau de Houston a déclaré qu’il avait écrit à François-Philippe Champagne, le ministre fédéral responsable des télécommunications, pour demander à Ottawa de prendre des mesures pour s’assurer que les entreprises fournissent au public des informations sur les pannes de service à la suite de l’ouragan Fiona.

“Les Néo-Écossais se demandent quand leur service sera rétabli, l’ampleur des pannes et ce que les entreprises prévoient de faire pour que cela ne se reproduise plus”, a déclaré Houston dans le communiqué.

« Il est inacceptable qu’il y ait des Néo-Écossais qui ne puissent pas appeler le 911 ou communiquer avec leurs proches pendant cette période difficile. Il ne fait aucun doute que nous avons besoin que nos entreprises de télécommunications interviennent et soient plus transparentes.

Contrairement à Nova Scotia Power, qui exploite une carte détaillée des pannes qui fournit des délais de rétablissement prévus, les entreprises de télécommunications n’ont pas une telle exigence. Les défenseurs des consommateurs ont averti qu’un manque de responsabilité continuerait à moins que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) n’intervienne dans une plus grande réglementation de l’industrie pour des choses comme les normes de rendement.

Dans son communiqué de presse, Houston a déclaré que les responsables du Bureau de gestion des urgences de la province avaient demandé que les principaux partenaires des infrastructures essentielles, y compris les entreprises de télécommunications, envoient un représentant au centre de coordination provincial.

“Aucune entreprise de télécommunications n’était initialement disposée à envoyer un représentant. Ce n’est qu’après des plaintes auprès de la haute direction que Bell a accepté d’envoyer un représentant en personne, qui a assisté au centre pendant deux jours avant d’annoncer qu’ils travailleraient virtuellement. Eastlink, Rogers et Telus ont refusé de assister à la [centre] en personne lors de la réponse initiale.”

CBC News a contacté Rogers, Telus, Bell et Eastlink pour commenter la déclaration de Houston aujourd’hui.

Appel à une action fédérale

Houston a déclaré que la réponse des télécoms contraste fortement avec Nova Scotia Power, la Croix-Rouge canadienne, la municipalité régionale d’Halifax et la municipalité régionale du Cap-Breton, qui ont toutes “recherché activement des occasions de communiquer régulièrement avec les Néo-Écossais avant, pendant la tempête et après la tempête.”

« D’autres fournisseurs de services se sont réunis dans le but de s’assurer que les Néo-Écossais disposent des informations dont ils ont besoin, mais les entreprises de télécommunications sont constamment absentes de la table », a déclaré Houston.

“Nous demandons au gouvernement fédéral, en tant qu’organisme de réglementation, de veiller à ce que les télécommunications soient responsables de leur performance en cas d’urgence et transparentes avec les clients.”

S’adressant aux journalistes mercredi, le ministre fédéral des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, a déclaré que son gouvernement était “très actif dans ce domaine”, soulignant la réponse de l’été aux pannes généralisées du réseau Rogers.

LeBlanc a déclaré que le gouvernement examinerait quelles mesures réglementaires seraient nécessaires “si nous concluons que les entreprises ne font pas tout ce qu’elles peuvent” pour renforcer la résilience et la redondance de leurs systèmes.

S’exprimant en français, la ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier, a déclaré que les systèmes de télécommunications sont essentiels. Lorsque ces systèmes échouent, les gens ne peuvent pas accéder aux informations vitales et sont souvent incapables de payer les fournitures nécessaires, a-t-elle déclaré.

Lebouthillier a qualifié cela de question de sécurité publique et a déclaré que le gouvernement légiférerait si c’est ce qui est nécessaire pour protéger le bien-être du public.

Dès mercredi, plus de 100 000 personnes en Nouvelle-Écosse étaient toujours sans électricité. Les porte-parole des télécoms ont déclaré à CBC News que bien qu’ils s’efforcent de rétablir le service cellulaire et Internet pour leurs clients, tout le monde ne pourra pas être reconnecté jusqu’à ce que le courant soit rétabli.

