Le premier ministre de la Colombie-Britannique se dit « en colère » parce que le suspect poignardé était en congé d’un jour d’un hôpital psychiatrique

Le premier ministre David Eby se dit « furieux » que l’homme accusé d’une triple agression au couteau dans le quartier chinois de Vancouver ait obtenu un laissez-passer d’un jour d’un hôpital psychiatrique, malgré ses antécédents d’attaques au couteau et de meurtres.

« Je suis tellement en colère. Je suis furieux que cette personne ait été relâchée sans être accompagnée dans la communauté, ce qui a eu un impact dévastateur sur tout le travail acharné de ces membres de la communauté », a déclaré Eby mardi matin.

Blair Evan Donnelly, 64 ans, est en détention et inculpé de trois chefs de voies de fait graves. Il est accusé d’avoir poignardé un mari et une femme d’une soixantaine d’années et une femme d’une vingtaine d’années lors du festival Light Up Chinatown dimanche. On ne pense pas que leurs blessures mettent leur vie en danger.

En 2008, Donnelly a été déclaré non criminellement responsable du meurtre de sa fille Stephanie, âgée de 16 ans, en raison d’un trouble mental, et il a été incarcéré à l’hôpital psychiatrique médico-légal de Coquitlam, en Colombie-Britannique.

David Eby affirme que le gouvernement de la Colombie-Britannique examinera comment l'homme accusé d'une triple agression au couteau lors d'un festival de Chinatown a obtenu une libération conditionnelle non accompagnée d'un établissement psychiatrique.

Donnelly avait été accusé de meurtre au deuxième degré pour le décès de sa fille à Kitimat, en Colombie-Britannique, en 2006 et avait plaidé non coupable.

Au procès, le tribunal a entendu un témoignage selon lequel Donnelly pensait que Dieu voulait qu’il tue sa fille, qui était une patineuse artistique accomplie et une entraîneuse dans la communauté. Il a ensuite été retrouvé en train de prier devant une église locale, avec du sang sur les mains.

Lors d’une libération sans escorte de l’établissement de Coquitlam en 2009, il a poignardé un ami.

« Je n’arrive pas à comprendre comment quelqu’un qui a assassiné sa fille a été libéré en 2009, est sorti et a poignardé quelqu’un d’autre, puis a pu être de nouveau relâché, sans être accompagné », a-t-il ajouté. [was] d’une manière ou d’une autre, acheter un couteau, puis aller à Chinatown et poignarder trois personnes », a déclaré Eby.

« Comment est-ce possible? »

L’hôpital psychiatrique se trouve à environ 20 kilomètres à l’est du quartier chinois de Vancouver.

Stephanie Donnelly a été poignardée à mort par son père en 2006. Il a été déclaré non criminellement responsable du crime et incarcéré à l’hôpital psychiatrique médico-légal de Coquitlam, en Colombie-Britannique. ((Facebook))

En règle générale, la libération des personnes incarcérées doit être approuvée par un comité d’examen.

Blaine Bray, directeur exécutif des services psychiatriques médico-légaux de la Colombie-Britannique, a déclaré qu’il n’était pas en mesure de commenter la situation personnelle d’un patient en particulier.

« En ce qui concerne les journées passées, de manière générale pour toute personne éligible, avant d’accorder un congé ou du temps dans la communauté, l’équipe de traitement prend en compte divers facteurs – y compris les progrès et l’état mental du patient – et un processus d’examen est suivi, qui exige l’approbation du BC Review Board et du comité des programmes et privilèges », a déclaré Bray.

Eby a déclaré que son gouvernement « irait au fond de la façon dont cela s’est produit » pour s’assurer que cela ne se reproduise plus.

« Tout ce que je peux dire, c’est que je suis sûr que tous les Britanno-Colombiens, comme moi, sont stupéfaits qu’une série de décisions aient pu être prises et nous aient conduits dans cette situation », a déclaré Eby.

L’hôpital psychiatrique médico-légal traite les personnes qui ont été déclarées non pénalement responsables d’un crime ou inaptes à subir leur procès en raison d’un trouble mental.