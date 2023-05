Le premier ministre de la Colombie-Britannique salue les plans de réforme du système de libération sous caution et demande au Parlement d’adopter rapidement la législation proposée

Le premier ministre de la Colombie-Britannique dit qu’il accueille favorablement la nouvelle loi libérale sur la réforme du cautionnement, qui comprend de nouvelles mesures qui rendraient plus difficile la libération sous caution de certains récidivistes violents.

Le ministre de la Justice, David Lametti, a présenté le projet de loi mardi, affirmant qu’il répondait « directement » aux préoccupations soulevées par les premiers ministres, les associations de policiers et les groupes de défense des droits des victimes.

Le projet de loi C-48 modifierait le Code criminel de sorte que les personnes accusées d’une infraction grave avec violence impliquant une arme — dont une passible d’une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement — qui ont été reconnues coupables d’une infraction similaire au cours des cinq dernières années feront face à un renversement du fardeau de la preuve pour obtenir une caution.

Le « renversement de la charge » signifie que l’accusé devrait montrer pourquoi il devrait être libéré au lieu que l’accusation ait à prouver qu’il devrait rester derrière les barreaux.

REGARDER | Le ministre de la Justice affirme que les changements proposés au système de libération sous caution vont « au-delà » des demandes des premiers ministres : Le ministre de la Justice affirme que les modifications proposées au système de libération sous caution vont «au-delà» des demandes des premiers ministres Répondant à une question de Tom Parry de la CBC, le ministre de la Justice, David Lametti, discute des changements proposés au système de libération sous caution et de la façon dont la loi traite les récidivistes violents.

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a déclaré mardi que son gouvernement était à l’avant-garde des pressions en faveur de changements visant à garder les récidivistes en prison.

Il a déclaré que les projets de loi peuvent souvent être enfermés dans un débat politique partisan à la Chambre des communes ou progresser lentement au Sénat, mais cela ne devrait pas se produire avec la réforme de la caution.

« Cela ne peut pas être l’un de ces projets de loi », a déclaré Eby.

« Ce ne peut pas être un projet de loi de nature partisane. Il faut que tout le monde soit sur le pont pour s’assurer qu’il répond aux préoccupations que nous constatons dans tout le pays. Les premiers ministres de tout le pays se sont prononcés et je ne le fais pas ‘ Je ne pense pas qu’il sera acceptable pour quiconque de n’importe quel parti politique si ce projet de loi devient un ballon de football politique ou reste coincé au Sénat. »

Le projet de loi élargirait également l’utilisation du renversement du fardeau de la preuve pour les infractions liées aux armes à feu et à la violence entre partenaires intimes, et permettrait aux tribunaux de prendre en considération la sécurité de la communauté et les antécédents de violence d’un accusé lorsqu’ils prennent une décision sur la mise en liberté sous caution.

Angela Marie MacDougall, directrice exécutive de Battered Women’s Support Services à Vancouver, affirme qu’il est trop tôt pour évaluer l’impact de la nouvelle loi sur la réforme de la mise en liberté sous caution.

« Le défi réside toujours dans la mise en œuvre et le suivi », a déclaré MacDougall.

Le procureur général de la Colombie-Britannique, Niki Sharma, a déclaré que la province faisait des efforts pour s’occuper des récidivistes.

Le mois dernier, la province a annoncé qu’elle créait des centres composés de policiers, de procureurs et d’agents de probation dévoués pour cibler les récidivistes violents.

Les 12 centres font partie de l’Initiative d’intervention en cas de récidive violente, qui, selon la province, se concentrera sur l’application ciblée et l’amélioration des enquêtes et de la surveillance et sera adaptée pour répondre aux besoins des communautés.