Le premier ministre de la Colombie-Britannique remporte les éloges des syndicats pour avoir poussé l’Ontario et rejeté la clause nonobstant

Le nouveau premier ministre de la Colombie-Britannique a remporté l’approbation enthousiaste des délégués à un congrès de la Fédération du travail de la Colombie-Britannique à Vancouver tout en s’en prenant à son homologue ontarien.

David Eby a dit à la foule qu’il surveillait la situation en Ontario et qu’il « n’invoquera jamais » la clause dérogatoire pour mettre fin à un conflit de travail.

Dans son premier discours de ce genre prononcé depuis qu’il a été assermenté la semaine dernière en tant que premier ministre du NPD, Eby a rappelé aux délégués la nécessité de rester unis et de travailler vers des objectifs communs.

Il dit que des gains tels que le salaire minimum le plus élevé au Canada, des congés de maladie payés, des améliorations aux services de garde d’enfants et une plus grande équité dans le système d’indemnisation des accidents du travail n’auraient pas été possibles sans une main-d’œuvre forte et organisée.

Eby a crédité le mouvement syndical d’avoir aidé les néo-démocrates à accéder au pouvoir, affirmant que le soutien de leurs membres avait permis le changement de gouvernement.

Son ovation la plus chaleureuse est venue lorsqu’il s’est engagé à ne jamais utiliser la clause dérogatoire pour outrepasser la Charte des droits contre les travailleurs, comme l’a tenté le gouvernement ontarien Doug Ford lors d’un différend contractuel avec les travailleurs de l’éducation.

« Pouvez-vous même imaginer que je doive prendre cet engagement envers vous ? Que c’est un problème au Canada aujourd’hui? dit Eby sous des applaudissements soutenus et des cris d’approbation.

“C’est incroyable.”

Alors qu’il ne reste que quelques jours à la session législative d’automne et moins d’une semaine après sa prise de fonction, le gouvernement d’Eby a présenté deux projets de loi pour faire face à la crise de l’abordabilité du logement, déployé des plans pour assurer la sécurité publique et annoncé une aide pour ceux qui luttent contre la flambée de l’inflation.

La Presse canadienne

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.