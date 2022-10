Le premier ministre de la Colombie-Britannique, Horgan, se rend en Californie pour un accord sur le climat avec les gouverneurs de la côte ouest – Kelowna Capital News

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, se rend à San Francisco pour des réunions avec les dirigeants des États de la côte ouest des États-Unis, où il s’attend à signer une action conjointe contre le changement climatique.

Horgan dit que le rassemblement du groupe Pacific Coast Collaborative qui commence jeudi comprend lui-même et les gouverneurs de Californie, de l’Oregon et de Washington.

Le premier ministre a déclaré que les dirigeants s’attendent à signer un protocole d’accord sur les approches climatiques pour la région.

Horgan dit que la Colombie-Britannique et les États de la côte ouest des États-Unis sont confrontés à des problèmes climatiques similaires, notamment des incendies de forêt, des événements météorologiques et le déclin du saumon sauvage, et que les juridictions cherchent des moyens de travailler ensemble.

Le Pacific Coast Collaborative, formé il y a près de 15 ans, a déjà discuté de liaisons ferroviaires à grande vitesse, y compris une ligne entre la Colombie-Britannique et Washington.

Horgan dit que l’accent le plus récent de la collaboration a été mis sur le changement climatique et ses conséquences sur la région.

“Quand nous regardons les saisons des incendies et les sécheresses, les sécheresses dévastatrices en Californie, les impacts de ces problèmes se font sentir tout le long de la côte”, a-t-il déclaré.

« L’impact sur le saumon. Le saumon n’est pas seulement une espèce emblématique de la Colombie-Britannique, il est emblématique des Californiens ainsi que des habitants de l’Oregon et de l’État de Washington.

