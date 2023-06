Le premier ministre de la Colombie-Britannique est «nerveux» à propos de l’offre étrangère pour l’activité de charbon sidérurgique de Teck

Le premier ministre de la Colombie-Britannique demeure opposé aux plans qui pourraient voir des pans d’une grande industrie provinciale tomber entre les mains de propriétaires étrangers.

« Je suppose qu’il est difficile de dire assez de fois mon anxiété à propos d’une entreprise avec un record d’entreprise comme Glencore qui achète des actifs majeurs en Colombie-Britannique, en particulier dans la vallée d’Elk », a déclaré David Eby lundi 12 juin lors d’un événement sans rapport.

« Il s’agit d’une région de la province où il y a littéralement des milliers d’emplois qui dépendent de bonnes relations avec les Premières Nations de la région… pour pouvoir continuer, ainsi qu’avec les États-Unis, compte tenu des problèmes transfrontaliers qui ont été élevé par ce pays.

Eby a fait ces commentaires après l’annonce de la nouvelle selon laquelle la société suisse Glencore a fait une offre d’achat de l’activité charbon sidérurgique de Teck Resources Ltd. pour un montant déclaré de 8,2 milliards de dollars. Glencore a déclaré lundi dans un communiqué qu’il paierait en espèces pour les actifs, mais n’a pas précisé le montant.

Teck, basée à Vancouver, est l’une des plus grandes sociétés minières au monde avec des opérations en Amérique du Nord et du Sud. Son activité rentable de charbon sidérurgique a suscité l’intérêt de plusieurs acheteurs.

Glencore a déclaré qu’il restait ouvert à l’achat de la totalité de Teck, mais qu’il avait fait une offre alternative pour les opérations de charbon, qu’il combinerait avec ses propres actifs de charbon thermique. Il semble viser l’une des parties les plus attrayantes de l’entreprise, mais même cette offre réduite a suscité l’opposition.

«C’est une période incroyablement délicate pour ce moteur économique majeur dans cette partie de notre province et je suis très nerveux à propos d’une entreprise qui a l’habitude de payer autant d’argent en relation avec des allégations de corruption qui pourraient potentiellement prendre le contrôle de cette ressource majeure. à un moment aussi sensible », a déclaré Eby.

Eby faisait référence à des amendes de plus de 1,1 milliard de dollars payées par Glencore aux États-Unis, liées à des paiements dissimulés versés à des fonctionnaires étrangers dans des pays africains riches en ressources et au Brésil. Glencore a plaidé coupable en mai 2022 à des accusations, qui accusaient essentiellement l’entreprise d’avoir distribué des pots-de-vin pour échapper à l’examen politique et à la réglementation environnementale pendant plus d’une décennie.

Le charbon sidérurgique, également connu sous le nom de charbon métallurgique, est l’une des ressources les plus importantes de la Colombie-Britannique, représentant 95 % de tout le charbon extrait dans la province. Bien que la production ait diminué, elle reste essentielle à la production des biens industriels clés nécessaires à la décarbonisation de l’économie.

Eby a déclaré que le gouvernement avait partagé ses préoccupations avec les responsables de Teck en les exhortant à rejeter une proposition antérieure de Glencore.

« Je sais qu’il y a d’autres offres sur la table et j’espère que Teck pourra les examiner car il s’agit d’un élément économique extrêmement important de notre province », a déclaré Eby, ajoutant qu’Ottawa était conscient de la position de la Colombie-Britannique.

«Nous avons partagé notre préoccupation avec le gouvernement fédéral, qui a en fin de compte la capacité de décider si une prise de contrôle comme celle-ci est dans le meilleur intérêt du Canada.»

Teck a reconnu lundi dans un communiqué que Glencore faisait partie de plusieurs parties intéressées par son activité de charbon sidérurgique.

«Le degré élevé d’intérêt exprimé par un large éventail de parties souligne la valeur des actifs de charbon sidérurgique à marge élevée et à longue durée de vie de Teck», lit-on. « Teck a l’intention de continuer à s’engager avec toutes les parties qui ont manifesté leur intérêt pour identifier une voie qui crée de la valeur pour les actionnaires tout en assurant la poursuite des opérations responsables dans la vallée d’Elk afin de soutenir un avenir durable au profit des employés, des communautés locales et des peuples autochtones.

Des questions sur l’avenir de Teck sont apparues alors que l’industrie minière provinciale a souligné son importance stratégique et sa fiabilité dans la recherche mondiale de ressources clés, une recherche de plus en plus guidée par des facteurs environnementaux et géopolitiques.

L’intérêt pour les activités de charbon sidérurgique de Teck a également augmenté alors que les équipes de négociation pour le Canada et les États-Unis continuent de mettre à jour le Traité du fleuve Columbia, un instrument central régissant les questions économiques et environnementales dans les opérations de Teck à Elk Valley, qui ont fait l’objet de critiques environnementales.

Des négociations mettant à jour le traité ratifié en 1964 sont en cours depuis 2018 et ont récemment mené à des accords provisoires de partage des revenus générés par le traité avec trois Premières Nations.

La nation Ktunaxa, la nation Secwepemc et la nation Syilx Okanagan reçoivent chacune 5 % des revenus générés par la vente de la part du Canada des avantages énergétiques en aval en vertu du traité.

-avec des fichiers de la Presse canadienne

@wolfgangdepner

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

économie