Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, s’attaque à la sécurité publique dans un ensemble de nouvelles mesures radicales

Le premier ministre David Eby a présenté dimanche une série de nouvelles mesures visant à renforcer la sécurité publique dans les communautés de la Colombie-Britannique, l’une de ses premières annonces politiques majeures depuis son entrée en fonction.

Eby a pris la parole au parc Queen Elizabeth de Vancouver, deux jours après avoir été assermenté en tant que Vendredi, le 37e premier ministre de la Colombie-Britannique . Il était accompagné de représentants tels que le maire de Vancouver, Ken Sim, et le constable en chef du service de police de Vancouver, Adam Palmer.

Surnommé le « Plan d’action pour des communautés plus sûres », l’une des promesses les plus importantes consiste à étendre les équipes d’intervention d’urgence en santé mentale à un plus grand nombre de communautés – après critiques sur le traitement de la police des appels de santé mentale.

Les mesures de sécurité publique interviennent après un été de vives inquiétudes concernant les allégations “récidivistes” dans les villes de la Colombie-Britannique et ce que le gouvernement a décrit comme une augmentation des problèmes de toxicomanie et de santé mentale provoqués par la pandémie et le crise des drogues toxiques .

Eby prévoit également de lancer des “équipes d’intervention pour les récidivistes violents” d’ici avril 2023, composées de policiers et de procureurs dévoués, pour faire face à ce que les opposants ont appelé un modèle “catch-and-release” pour les récidivistes présumés.

“Être compatissant, concerné et agir sur les problèmes de santé mentale et de dépendance ne signifie pas que nous devons accepter des comportements criminels ou des violences répétées”, a déclaré Eby dans un communiqué.

Le premier ministre a déclaré que les nouvelles mesures suivent un rapport d’enquête publié par la province en octobre, qui appelait à une expansion des soutiens en santé mentale.

REGARDER | Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, annonce des mesures pour faire face aux récidivistes : Le nouveau premier ministre de la Colombie-Britannique annonce de nouvelles mesures de sécurité publique Le nouveau premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a dévoilé un plan pour s’attaquer aux problèmes de sécurité publique, y compris des mesures pour faire face aux récidivistes et pour élargir les soutiens en santé mentale et en toxicomanie.

Eby dit qu’il y aura également une refonte de la façon dont les informations sont partagées entre les procureurs et la police, conçue pour aider les tribunaux à faire des décisions de libération sous caution plus claires et éliminer la confusion, selon le premier ministre. Certaines politiques liées aux audiences sur le cautionnement devraient être adoptées dès mardi.

Le premier ministre dit que la province étendra les audiences virtuelles sur le cautionnement, afin que les contrevenants présumés des petites communautés n’aient pas à se rendre dans les grandes «villes centrales», où ils ont peu de soutien, pour se présenter au tribunal.

Centres de justice autochtones et saisies d’avoirs

En plus des mesures concernant les soi-disant récidivistes, Eby a déclaré qu’il prévoyait de renforcer les soins aux toxicomanes à l’hôpital St. Paul de Vancouver, bien qu’il ait fourni peu de détails sur ce que sera la nouvelle approche.

Il y a également un engagement à financer davantage les services de traitement des lésions cérébrales et davantage d’équipes mobiles d’urgence en santé mentale.

Dix nouveaux centres de justice autochtones devraient ouvrir dans la province, selon Eby, qui dit vouloir offrir un meilleur accès à des services juridiques culturellement adaptés aux peuples autochtones.

On ne sait pas où les nouveaux centres ouvriront – le communiqué de la province ne mentionne que les «régions métropolitaines» – mais il indique que cinq devraient ouvrir l’année prochaine.

« La réalité est dans notre système de justice pénale… Les peuples autochtones sont surreprésentés dans des proportions importantes », a déclaré Kory Wilson, directeur du Conseil de justice des Premières Nations de la Colombie-Britannique.

“[The new policies are] va aider”, a déclaré Wilson, ajoutant qu’elle ne sait pas à quelle vitesse les changements auront lieu. “J’aimerais claquer des doigts et faire en sorte que cela se produise immédiatement, mais nous savons qu’il y aura des essais et des erreurs.”

Une autre politique importante annoncée par Eby est un projet de loi visant à introduire des “ordres de richesse inexpliqués”, qui, selon lui, dissuaderont ceux qui sont attirés par les modes de vie des gangs. Ce projet de loi sera déposé au début de 2023.

Les ordres saisiraient les “maisons, voitures et produits de luxe” des criminels organisés – ce que recommandait la Commission Cullen sur le blanchiment d’argent plus tôt cette année.

Les coûts de l’ensemble des nouvelles mesures n’ont pas été fournis lors de la conférence de presse d’Eby. Cependant, la province dit qu’elle investira 3 millions de dollars pour créer les nouvelles équipes de crise en santé mentale, et 3 millions de dollars par an sur le système de cautionnement virtuel.

‘Gant de velours sur une poigne de fer’

Elenore Sturko, députée libérale de la Colombie-Britannique pour Surrey-Sud et ancienne agente de la GRC, a demandé pourquoi le plan n’avait pas été présenté par Eby au cours de ses cinq années en tant que procureur général.

“Ce n’est pas que certaines de ces idées ne soient pas géniales, mais ma déception réside dans le fait que cette opposition, les services de police, le caucus des maires urbains et des gens de toute la province demandent certaines de ces mesures”, a-t-elle déclaré à CBC News dans un entretien.

“Le fait qu’il ait gardé cette annonce pour le dimanche suivant son annonce … c’est en fait, c’est dégoûtant pour moi.”

Vince Tao, membre du Vancouver Network of Drug Users, a déclaré qu’il s’était demandé pour qui David Eby établissait une «référence de sécurité» – affirmant que le langage de «tolérance zéro à l’égard du crime» profitait à la police et non aux personnes marginalisées. (Catherine Dib/Radio-Canada)

Vince Tao, un organisateur communautaire du Vancouver Area Network of Drug Users (VANDU), a déclaré que les promesses d’Eby d’étendre le partage d’informations entre les agences étaient préoccupantes et qu’elles constituaient une extension de la surveillance par l’État des personnes marginalisées.

“Quand nous parlons de fournir plus de services aux gens, je pense que c’est juste le gant de velours sur la poigne de fer”, a-t-il déclaré. “En fin de compte, nous parlons d’élargir [the] système de justice pénale dans de plus en plus de domaines, qu’il s’agisse de la santé mentale ou du système de logement avec services de soutien. »