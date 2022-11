Le premier ministre de la Colombie-Britannique annonce un crédit de 100 $ pour le coût de la vie

Le nouveau premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a prêté serment et a immédiatement annoncé un crédit de 100 $ pour le coût de la vie pour les résidents sur leurs factures d’électricité.

Eby a également établi un crédit d’accessibilité de la Colombie-Britannique pour les personnes à revenu faible et moyen à partir de janvier, qui fournira jusqu’à 164 $ pour les adultes et 41 $ pour les enfants.

Il dit que les gens et les petites entreprises de la province ressentent la pression de l’inflation mondiale et que son gouvernement se concentre sur l’aide aux résidents les plus touchés par la hausse des coûts.

Le crédit unique pour le coût de la vie sera automatiquement appliqué aux factures des résidents de BC Hydro cet automne.

Le gouvernement affirme dans un communiqué de presse que le service public appartenant à l’État est en mesure de se permettre le crédit en raison des conditions du marché qui ont entraîné une augmentation des échanges et des revenus intérieurs.

Les annonces ont eu lieu alors qu’Eby prêtait serment au Musqueam Community Centre de Vancouver, la toute première prestation de serment d’un premier ministre hébergé par une Première Nation en Colombie-Britannique.