Le premier ministre David Eby s’apprête à visiter Kamloops et Salmon Arm alors que les incendies de forêt se multiplient dans le centre et le nord-est de la Colombie-Britannique

Alors que les incendies de forêt s’intensifient dans le centre de la Colombie-Britannique, le premier ministre David Eby devrait retourner lundi dans l’une des régions les plus durement touchées de la province.

Eby et le ministre de la Gestion des urgences Bowinn Ma doivent se rendre lundi à Kamloops et à Salmon Arm, dans le sud de l’intérieur de la province, pour rencontrer les personnes touchées par les incendies dévastateurs de cette saison.

Avant une conférence de presse à Kamloops, Eby a annoncé qu’un nouveau groupe de travail serait formé pour examiner les leçons apprises et les meilleures pratiques en matière de réponse aux incendies de forêt, à la sécheresse, à la chaleur, aux inondations et à d’autres situations d’urgence affectant la province.

« Nous devons continuellement mettre à jour et améliorer nos mesures de prévention et de réponse à la série quasi constante d’urgences auxquelles nous sommes confrontés en raison du changement climatique », a déclaré Eby. dans un rapport.

Le communiqué ne précise pas qui constituera le panel ni quand, mais seulement qu’il sera composé d’experts.

Eby a déclaré que certaines de ses principales tâches consisteront à trouver la meilleure façon de collaborer avec les communautés et les Premières Nations, d’intégrer la lutte contre les incendies municipaux et de fournir un soutien aux lignes de première ligne.

Il faut tirer parti des connaissances locales, déclare le premier ministre

L’un des conflits centraux de cette saison des incendies de forêt s’est produit dans la région de Shuswap, en Colombie-Britannique, en août, lorsque des résidents qui ont défié les ordres d’évacuation pour sauver les structures ont critiqué la province pour ne pas être assez agile pour les soutenir.

Eby a déclaré qu’en visitant les zones touchées par les incendies cet été, il a appris que les efforts des personnes sur le terrain dans leurs communautés doivent faire partie d’une réponse provinciale coordonnée.

« Nous pourrions faire un meilleur travail en tirant parti des connaissances et de l’expertise locales en matière de prévention et de lutte contre les incendies de forêt », a-t-il déclaré.

Le groupe de travail évaluera également comment fournir un accès rapide à des aides financières et à un logement à court terme aux résidents contraints de fuir leur domicile en raison d’ordres d’évacuation.

« Nous devons à tous ceux qui ont combattu les incendies, laissé leurs maisons derrière eux et ouvert leur cœur pour nourrir et loger les personnes évacuées afin de trouver des moyens de mieux les soutenir alors que les catastrophes climatiques s’aggravent et deviennent plus fréquentes », a déclaré Eby.

Plus de commandes, d’alertes

La tournée du premier ministre arrive alors que plusieurs alertes d’évacuation ont été élargies dans les régions de Fort St. James et de Vanderhoof en raison des incendies de forêt qui brûlent à proximité.

Un ordre d’évacuation a également été agrandi dimanche par le district régional de Bulkley-Nechako en raison de la Incendie de forêt du lac Tatuk.

L’incendie remarquable, qui, selon le BC Wildfire Service (BCWS), s’étend désormais sur 250 kilomètres carrés, brûle à environ 100 kilomètres au sud-ouest de Prince George.

Dimanche également un ordre d’évacuation a été agrandi pour les propriétés situées dans une région éloignée à environ 80 kilomètres au nord-ouest de Prince George en raison de la Incendie de forêt du Grand Lac aux Castorsqui s’étend désormais sur 147 kilomètres carrés, selon le BCWS.

‘Reste attentif’

Le service des incendies de forêt a déclaré dimanche que le temps dans la zone du centre de pompiers de Prince George, qui s’étend sur le quart nord-est de la province, devrait être chaud, sec et venteux.

Le BCWS a déclaré que de fortes rafales de vent sont possibles cette semaine et que, couplées à des « conditions de sécheresse persistantes », il s’attend à une augmentation des incendies de forêt et à des conditions de fumée « dans toute la région ».

« Les personnes se trouvant à proximité d’incendies de forêt existants sont encouragées à rester vigilantes et conscientes de la situation actuelle des incendies de forêt, car les incendies de forêt sont dynamiques et les conditions peuvent changer rapidement », a déclaré le BCWS.

Il y a encore plus de 400 incendies de forêt dans la province et plus de 22 500 kilomètres carrés de terres ont brûlé jusqu’à présent au cours d’une saison d’incendies record.

#BCWildfire continue de répondre à l’incendie de Spetch Creek, situé à 2 km au sud de Owl Lake en la zone Pemberton. Une colonne de fumée est très visible dans le secteur.

Des ressources aéronautiques et 11 personnels sont sur place. Ce feu brûle en terrain escarpé, les ressources agissent… pic.twitter.com/brO6coVIS5 —@BCGovFireInfo

Le gouvernement provincial a déclaré qu’Eby et Ma rencontreraient lundi les résidents, les autorités locales, les bénévoles et les membres du BCWS.

Au centre de pompiers de Kamloops, où se rendent les autorités provinciales, plus de 1 900 kilomètres carrés ont brûlé cette saison après que la foudre a déclenché des incendies dans toute la région.

Pendant ce temps, les responsables de la vallée de l’Okanagan ont déclaré dimanche qu’ils ne s’attendaient pas à lever les ordres d’évacuation ou les alertes liées à l’incendie de forêt incontrôlable de McDougall Creek.

Dans une mise à jour dimanche, les opérations d’urgence du centre de l’Okanagan ont déclaré que des centaines de propriétés restaient évacuées, dont 122 dans la ville de West Kelowna.

Les propriétés toujours sous ordre d’évacuation en raison de l’incendie « sont plus éloignées, topographiquement difficiles et/ou proches de zones d’incendies actifs », ajoute le communiqué.

Feu de camp, interdiction de brûler

Shaelee Stearns, responsable de l’information du BCWS, a déclaré que ce week-end avait été marqué par des températures plus chaudes, une diminution de l’humidité et une augmentation de l’activité des incendies.

Elle souhaite rappeler aux habitants de la zone du centre de pompiers de Kamloops, qui couvre une grande partie du centre-sud de l’intérieur, qu’il existe actuellement un interdiction des feux de camp et des feux à ciel ouvert.

« Il est important que les gens en soient conscients », a-t-elle déclaré. « Si vous voyez quelqu’un faire un feu de camp, vous pouvez le signaler, c’est bénéfique. Assurez-vous simplement que tout le monde fait preuve de prudence au fur et à mesure. Nous sommes toujours dans ces températures plus chaudes. »

Pendant ce temps, les équipes de BC Hydro travaillent toujours au remplacement de plus de 400 poteaux électriques et autres infrastructures endommagés par les flammes, dont 27 kilomètres de lignes électriques et des dizaines de pièces d’équipement.

Un communiqué de l’autorité électrique indique que d’autres efforts sont en cours pour rendre les zones évacuées plus sûres, notamment en rétablissant les services de gaz et d’eau et en éliminant les arbres problématiques et autres dangers.