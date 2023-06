Le premier ministre David Eby dit que la Colombie-Britannique reste aux prises avec une crise de la drogue non réglementée

Le premier ministre David Eby affirme que la Colombie-Britannique reste aux prises avec la crise de santé publique causée par les médicaments non réglementés.

Il a fait ce commentaire lundi 19 juin après que le service des coroners de la Colombie-Britannique a publié les chiffres de mai 2023 sur les décès présumés causés par des drogues non réglementées. Ils montrent que 176 personnes ont perdu la vie, soit une baisse de 19 % par rapport à avril 2023 et une baisse de 16 % par rapport à mai 2022.

Mais le total sur cinq mois pour 2023 – 1 018 – est en hausse par rapport aux chiffres correspondants pour la même période en 2022 – (989) et 2021 (896) pour atteindre le niveau le plus élevé depuis la déclaration d’une urgence de santé publique en avril 2016.

Au moins 12 264 Britanno-Colombiens sont décédés depuis en lien avec des drogues non réglementées. La toxicité non réglementée des médicaments est devenue la principale cause de décès chez les Britanno-Colombiens âgés de 10 à 59 ans, représentant plus de décès que d’homicides, de suicides, d’accidents et de maladies naturelles combinés, selon le BC Coroners Service.

« Les chiffres pour moi reflètent que nous sommes toujours aux prises avec une crise de santé publique », a déclaré Eby lors d’un événement sans rapport à Burnaby. « Trop de familles, trop de Britanno-Colombiens sont directement touchés, perdent un être cher ou sont profondément blessés.

« Nous avons évidemment beaucoup de travail devant nous … pour faire face à cette crise », a-t-il déclaré. « Je partage l’anxiété de beaucoup de gens. »

Vancouver, Surrey et le Grand Victoria ont jusqu’à présent enregistré le plus grand nombre de décès en 2023, près de 8 sur 10 étant des hommes et sept sur 10 ayant entre 30 et 59 ans.

Eby a souligné divers efforts en cours pour faire face à la toxicité non réglementée des médicaments, y compris les efforts pour aider les jeunes. Un rapport distinct du BC Coroners Service a examiné les décès non réglementés liés à la toxicité des médicaments chez les jeunes entre 2017 et 2022. entre 2017-2022 avec 24 décès par an.

Cette moyenne annuelle représente plus du triple du nombre moyen de décès entre 2012 et 2016.

« Cette urgence de santé publique continue est sans aucun doute l’un des plus grands défis auxquels cette province a été confrontée », a déclaré Jennifer Whiteside, ministre de la Santé mentale et des Dépendances. « Nous n’arrêterons pas de travailler tant que nous n’aurons pas mis en place un système intégré de services de santé mentale et de lutte contre les dépendances pour aider les Britanno-Colombiens de tous âges à obtenir le soutien dont ils ont besoin et qu’ils méritent.

Le rapport sur la jeunesse ainsi que les chiffres de mai 2023 ont suscité des critiques de la part de BC United ainsi que des BC Greens.

Elenore Sturko, ministre du Cabinet fantôme uni de la santé mentale, de la toxicomanie et du rétablissement de la Colombie-Britannique, a déclaré que le rapport indique clairement que le gouvernement néo-démocrate laisse tomber les enfants de la Colombie-Britannique.

« Alors que les décès de jeunes ont augmenté, la réponse du NPD à cette crise a échoué, d’autant plus que 73 % des jeunes décédés recevaient des soins du gouvernement au moment de leur décès », a déclaré Sturko. « Le manque d’urgence du gouvernement néo-démocrate de David Eby a été mis en évidence avec moins de la moitié des lits de traitement promis pour les jeunes et la législation promise sur les soins de stabilisation a été annulée plus tôt cette année.

Le service des coroners de la Colombie-Britannique a déclaré dans son rapport que 73 % des jeunes décédés d’une toxicité médicamenteuse non réglementée avaient reçu des services par l’intermédiaire du ministère du Développement de l’enfance et de la famille à un moment donné, bien qu’il ne soit pas clair quand et dans quelle mesure.

La chef des Verts de la Colombie-Britannique, Sonia Furstenau, a également saisi ce point.

« Le gouvernement doit examiner sérieusement la manière dont les pratiques MCFD ne répondent pas aux besoins des enfants et des familles », a-t-elle déclaré.

Le rapport sur les jeunes a également trouvé de l’hydromorphone parmi 12 jeunes décédés entre 2017 et 2022. BC United a tenté d’établir un lien entre la présence accrue d’hydromorphone et l’introduction d’un approvisionnement sûr en 2021.

De 2017 à 2019, l’hydromorphone, un opioïde, était présente dans les décès sans toxicité chez les jeunes.

« En 2020, la drogue a été trouvée dans 5% de tous les décès par toxicité chez les jeunes et a fortement augmenté chaque année suivante », a déclaré BC United dans un communiqué. « En 2022, l’hydromorphone a été détectée dans plus d’un cinquième de tous les décès par toxicomanie chez les jeunes. »

Le BC Coroners Service a déclaré que dans 8 des 12 décès de jeunes impliquant de l’hydromorphone, la concentration « était faible et peu susceptible d’avoir contribué de manière significative au décès ».

Le rapport souligne également qu’au moins une autre substance contribuant au décès a été détectée dans les 12 cas. L’hydromorphone peut également apparaître dans l’organisme sous forme de métabolite de la morphine, de la codéine ou de l’hydrocodone. En d’autres termes, il est difficile de dire d’où vient l’hydromorphone.

Les Verts de la Colombie-Britannique ont critiqué à la fois le NPD et BC United. Si les néo-démocrates n’ont pas réussi à résoudre cette crise avec l’urgence requise, BC United l’a politisée en suscitant des craintes quant à la sécurité de l’approvisionnement, a déclaré Furstenau, ajoutant que de nombreuses conditions remontent aujourd’hui au début de 2002, lorsque les libéraux de la Colombie-Britannique ont réduit les programmes sociaux.

« Nous sommes maintenant en aval de ces décisions et voyons les résultats », a-t-elle déclaré.

Eby, quant à lui, n’a signalé aucun changement immédiat au programme d’approvisionnement sûr. L’agente de santé publique Bonnie Henry a promis de revoir le programme.

