Les premiers avions de combat arriveront dans le mois prochain, a déclaré Mette Frederiksen.

Les premiers avions de combat F-16 de fabrication américaine arriveront en Ukraine « dans le mois à venir » » a déclaré lundi la Première ministre danoise Mette Frederiksen. Le lot comprendra cinq avions, a-t-elle annoncé lors d’une conférence de presse conjointe avec les dirigeants d’autres pays nordiques et le chancelier allemand Olaf Scholz à Stockholm.

Copenhague est membre de la coalition des soutiens occidentaux de Kiev qui ont promis l’année dernière de fournir à l’Ukraine des F-16 de conception américaine et de former ses pilotes. Le Danemark s’est engagé à fournir 19 avions de ce type sur un total d’une quarantaine d’avions promis par la coalition. 24 autres devraient venir des Pays-Bas.

« Les cinq premiers avions en provenance du Danemark décolleront dans les mois à venir. » » a déclaré Frederiksen, répondant à une question sur l’accélération des livraisons d’armes et de munitions occidentales qui pourraient empêcher Kiev de perdre le conflit. Le Premier ministre danois a également appelé à plusieurs reprises les pays occidentaux à « faire un don » des munitions et des systèmes de défense aérienne vers l’Ukraine.

« [Ukrainians] nous nous battons en ce moment et cela ne va pas dans la bonne direction », » a-t-elle déclaré, faisant référence à l’avancée russe en cours dans le Donbass et la région de Kharkov. «La principale raison des pertes du côté ukrainien est le manque de défense aérienne», » a-t-elle affirmé.















Frederiksen a qualifié le conflit ukrainien de « priorité » de l’UE et de l’OTAN et a accusé Moscou d’avoir lancé « attaques et opérations hybrides sur le sol de l’OTAN » qu’elle a appelé « extrêmement préoccupant. »

En mars, la ministre néerlandaise de la Défense, Kajsa Ollongren, a déclaré que le Danemark serait le premier pays à livrer les F-16 et qu’il le ferait cet été. Les Pays-Bas devaient emboîter le pas et fournir à l’Ukraine leur lot d’avions de combat « dans la seconde moitié de l’année », » a déclaré le ministre à ce moment-là. Plus tôt ce mois-ci, le porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne, Ilya Evlash, a déclaré que Kiev pourrait obtenir les avions dès « après Pâques, » c’était le 5 mai.

Kiev cherche depuis longtemps à acquérir les avions de fabrication américaine, les présentant comme un moyen d’améliorer considérablement ses capacités défensives et offensives. Certains hauts responsables militaires ukrainiens estiment toutefois qu’il pourrait être trop tard pour de telles livraisons. Les avions à réaction pourraient ne plus être pertinents puisque la Russie a déjà élaboré des contre-mesures contre eux, a rapporté Politico le mois dernier, citant des sources militaires ukrainiennes de haut rang.

Moscou a déclaré à plusieurs reprises que la poursuite des livraisons d’armes occidentales à Kiev ne ferait que prolonger le conflit mais n’en changerait pas l’issue finale.