Le Premier ministre danois Mette Frederiksen s’est excusé pour une expérience sociale qui a amené 22 enfants groenlandais au Danemark en 1951.

Il y a près de 70 ans, le gouvernement avait l’intention que les enfants abandonnent le Groenland pour une «vie meilleure» et deviennent une élite de langue danoise sur le territoire.

Mais au fur et à mesure que l’expérience progressait, les enfants ont souffert et ont été placés dans un orphelinat à Nuuk lorsqu’ils sont rentrés chez eux. Certaines des 22 personnes impliquées n’ont jamais revu leur famille.

Le soi-disant « Projet pour les enfants du Groenland » involontaire faisait l’objet d’une enquête à la fois des autorités danoises et du gouvernement du Groenland (« Naalakkersuisut ») depuis février de l’année dernière.

Un rapport historique sur l’expérience a été publié mardi, qui a examiné le contexte de l’essai, y compris qui a été sélectionné et pourquoi.

Le rapport a également étudié les différences entre la vie et les expériences des enfants au Danemark et au Groenland, ainsi que les conséquences humaines que cela a eues pour eux.

Après sa libération, le Premier ministre danois a officiellement présenté ses excuses aux enfants, déclarant qu’elle suivait l’affaire «depuis de nombreuses années».

« Je suis toujours profondément touchée par les tragédies humaines qu’elle contient », a déclaré Mette Frederiksen dans un déclaration.

« La considération pour les enfants a été mise de côté. Ils ont donc perdu les liens avec leur famille et leur lignée, leur histoire de vie, avec le Groenland, et donc avec leur propre peuple. »

« Nous ne pouvons pas changer ce qui s’est passé, mais nous pouvons prendre nos responsabilités et nous excuser auprès de ceux dont nous aurions dû nous occuper mais dont nous avons échoué. »

S’exprimant mardi, la PM Frederiksen a ajouté qu’elle avait rencontré l’un des enfants lors d’une récente visite au Groenland et s’était excusée en personne.

Lors de sa nomination en juin 2019, le Premier ministre s’était engagé à demander pardon aux enfants qui étaient «exposés à être forcés d’être danois».

« On ne vous a pas demandé si vous alliez assister, personne ne vous a dit à quoi vous attendre », a déclaré Mette Frederiksen dans sa lettre aux enfants mardi.

« Vous avez perdu le contact avec votre famille immédiate, votre histoire de vie, et donc vos racines – toute la fondation dont chaque enfant, chaque être humain a besoin et exige. Aucun enfant ne devrait y être exposé. »

Mette Fredriksen a également déclaré qu’elle pouvait « à peine imaginer » la solitude et la peur ressenties par les enfants lors de leur réinstallation forcée et a déclaré qu’ils avaient été privés de toute une vie.

« C’était, à mes yeux, un traitement déraisonnable et sans cœur. »

Un certain nombre des 22 enfants groenlandais qui ont participé au projet sont décédés depuis.

Le président du Naalakkersuisut, Kim Kielsen, a ajouté qu’il était « profondément touché » de lire leur sort.

« Leur éducation spéciale a eu des conséquences majeures sur leurs relations avec la famille et la société et notamment sur leur identité de Groenlandais. »

« Aujourd’hui, près de 70 ans plus tard, nous sommes avec l’autonomie gouvernementale, et la coopération entre le Danemark et le Groenland s’est beaucoup développée. »

« Aujourd’hui, nous sommes des partis égaux, qui, ensemble, regardent en arrière dans l’histoire et ressentent et voient les conséquences des décisions politiques de l’époque », a déclaré Kim Kielsen.

« Nous avons et nous apprendrons toujours de notre histoire commune, à la fois les bons et les tristes côtés de l’histoire ».

Le Groenland, la plus grande île du monde, est un territoire autonome au sein du Royaume du Danemark et a été culturellement lié à l’Europe malgré sa proximité avec l’Amérique du Nord.

En 2019, le président américain Donald Trump a discuté en privé de l’idée d’acheter le Groenland au Danemark dans le but d’étendre le territoire américain, mais les propositions ont été minimisées.