Le Premier ministre danois ne participera pas aux élections après une agression — RT World News

Mette Frederiksen a subi un « léger coup du lapin » après avoir été agressée par un homme de 39 ans à Copenhague, a indiqué son bureau.

La Première ministre danoise Mette Frederiksen, qui a été attaquée vendredi dans le centre de Copenhague, a annulé ses derniers événements de campagne alors que les électeurs se rendent aux urnes pour les élections au Parlement européen.

Frederiksen était « agressé et battu » par un homme sur la place Kultorvet après avoir participé à un rassemblement avec la principale candidate de son parti social-démocrate, Christel Schaldemose. Cette rencontre a laissé au Premier ministre « léger coup de fouet » mais sinon « en bonne condition, » selon son bureau.

Néanmoins, Frederiksen a annulé des événements dans les municipalités de Herlev et Rodovre, dans la région élargie de Copenhague, ainsi que dans les villes de Roskilde, Holbek et Slagelse.

Entre-temps, la police de Copenhague a identifié le suspect comme étant un Polonais de 39 ans qui a été placé en détention jusqu’au 20 juin. Lors d’une audience au tribunal, l’homme a plaidé non coupable, la police suggérant qu’il était probablement sous l’influence des deux drogues et alcool au moment de l’attaque, qu’ils ont décrit comme « un acte isolé et spontané. »















La police a également noté que « Pour l’instant, notre hypothèse directrice n’est pas que l’incident ait une motivation politique. »

Les élections au Parlement européen se dérouleront dans toute l’UE du 6 au 9 juin, le vote ayant lieu dimanche au Danemark. Les sociaux-démocrates de Frederiksen semblent être en tête de la course, selon les sondages de Politico.

L’assaut contre Frederiksen a eu lieu après que le Premier ministre slovaque Robert Fico ait été abattu à plusieurs reprises à la mi-mai alors qu’il saluait ses partisans dans le centre du pays, l’agresseur ayant été arrêté sur place.

Le coupable, identifié comme étant Juraj C., 71 ans, était fortement en désaccord avec certaines politiques de Fico, notamment la décision d’arrêter les expéditions d’armes vers l’Ukraine. Fico est récemment sorti de l’hôpital et a déclaré : « Ce sera un petit miracle si je retourne au travail dans quelques semaines. »